WTA02 января 2023, 22:25 | Обновлено 02 января 2023, 22:28
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Байнлд получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Украинка поднялась из резервного списка. В нем следующая – Даяна Ястремская
02 января 2023, 22:25 | Обновлено 02 января 2023, 22:28
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28-летняя уроженка Миколаева Катерина Байнлд сыграет в основной сетке Australian Open. Место в топ-компании украинка получила в результате того, что от выступления в турнире отказалась 26-летняя испанка Сара Соррибес Тормо.
Как ранее сообщалось, Катерина Байндл была первой в списке запасных. Вслед за ней в очереди на место в основной сетке Australian Open значится еще одна украинка – Даяна Ястремская.
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