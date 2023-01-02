Байнлд получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии

28-летняя уроженка Миколаева Катерина Байнлд сыграет в основной сетке Australian Open. Место в топ-компании украинка получила в результате того, что от выступления в турнире отказалась 26-летняя испанка Сара Соррибес Тормо.

Как ранее сообщалось, Катерина Байндл была первой в списке запасных. Вслед за ней в очереди на место в основной сетке Australian Open значится еще одна украинка – Даяна Ястремская.