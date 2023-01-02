Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байнлд получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
WTA
02 января 2023, 22:25 | Обновлено 02 января 2023, 22:28
600
0

Байнлд получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии

Украинка поднялась из резервного списка. В нем следующая – Даяна Ястремская

02 января 2023, 22:25 | Обновлено 02 января 2023, 22:28
600
0
Байнлд получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

28-летняя уроженка Миколаева Катерина Байнлд сыграет в основной сетке Australian Open. Место в топ-компании украинка получила в результате того, что от выступления в турнире отказалась 26-летняя испанка Сара Соррибес Тормо.

Как ранее сообщалось, Катерина Байндл была первой в списке запасных. Вслед за ней в очереди на место в основной сетке Australian Open значится еще одна украинка – Даяна Ястремская.

По теме:
Снигур стартовала с победы на турнире ITF в Австралии, Байндл проиграла
СОБОЛЕНКО: «Почему мы везде должны кричать, что не поддерживаем войну?»
Australian Open в Китае? Мельбурн может потерять в будущем турнир
Катерина Байндл (Козлова) Australian Open Australian Open 2023
Источник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Футбол | 01 января 2023, 21:39 1
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб
Роналду отобрал у него номер. Легионеру Аль-Насра придется покинуть клуб

Жалолиддин Машарипов уже выставлен на трансфер

Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Футбол | 02 января 2023, 10:10 8
Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы
Арсенал намерен заплатить за Мудрика меньше 95 млн. Ищет альтернативы

Жоау Фелиш - один из альтернативных вариантов

Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Футбол | 01.01.2023, 22:40
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
Объявлен рейтинг международных бомбардиров. Месси – 1-й, Довбик – в топ-20
ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
Футбол | 02.01.2023, 17:48
ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
ВИДЕО. Конте сорвался и рассказал о проблемах Тоттенхэма
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
Теннис | 02.01.2023, 01:15
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
United Cup 2023. Расписание и результаты матчей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
АПЛ. Миколенко помог Эвертону отобрать очки у Манчестер Сити
31.12.2022, 19:12 1
Футбол
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
Материал для СБУ. Ломаченко разместил антиукраинскую речь рашистского попа
31.12.2022, 21:25 70
Бокс
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
Сборная Украины без тренера, контракт для Мудрика, «отличие» Поворознюка
02.01.2023, 06:30 8
Другие виды
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
Доигрался. Поворознюк попал в базу «Миротворца». Стала известна причина
01.01.2023, 19:45 20
Война
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
Круче Роналду. Экс-легионер Динамо назвал игрока, на котором не мог сфолить
01.01.2023, 11:11
Футбол
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
Ломаченко снова начудил, Арсенал уходит в отрыв, известна зарплата Роналду
01.01.2023, 08:51
Другие виды
Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
Источник: Роналду до последнего ждал предложения от Реала
31.12.2022, 18:05
Футбол
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
Арсенал в отрыве. Зинченко и Ко увеличили преимущество над Ман Сити
31.12.2022, 21:40 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности