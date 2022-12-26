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  4. Байндл и Ястремская стали первыми в очереди на попадание в основу Aus Open
Australian Open
26 декабря 2022, 10:42 |
228
0

Байндл и Ястремская стали первыми в очереди на попадание в основу Aus Open

Еще два снятия и украинок в основной сетке станет четыре

26 декабря 2022, 10:42 |
228
0
Байндл и Ястремская стали первыми в очереди на попадание в основу Aus Open
Instagram. Даяна Ястремская

Китайская теннисистка Ван Цян снялась с Australian Open. Вместо нее в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет британка Хэрриет Дарт.

Отметим, что следующей в альтернативном списке идет украинка Катерина Байндл. А после нее – Даяна Ястремская.

К сожалению, напрямую в основу из украинок попали лишь две теннисистки: Ангелина Калинина и Марта Костюк.

Соревнования в основной сетке Australian Open стартуют 16 января.

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Ван Цян Катерина Байндл (Козлова) Даяна Ястремская Хэрриет Дарт Australian Open 2023
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