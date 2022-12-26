Australian Open26 декабря 2022, 10:42 |
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Байндл и Ястремская стали первыми в очереди на попадание в основу Aus Open
Еще два снятия и украинок в основной сетке станет четыре
26 декабря 2022, 10:42 |
228
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Китайская теннисистка Ван Цян снялась с Australian Open. Вместо нее в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет британка Хэрриет Дарт.
Отметим, что следующей в альтернативном списке идет украинка Катерина Байндл. А после нее – Даяна Ястремская.
К сожалению, напрямую в основу из украинок попали лишь две теннисистки: Ангелина Калинина и Марта Костюк.
Соревнования в основной сетке Australian Open стартуют 16 января.
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