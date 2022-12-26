Байндл и Ястремская стали первыми в очереди на попадание в основу Aus Open

Китайская теннисистка Ван Цян снялась с Australian Open. Вместо нее в основной сетке Открытого чемпионата Австралии сыграет британка Хэрриет Дарт.



Отметим, что следующей в альтернативном списке идет украинка Катерина Байндл. А после нее – Даяна Ястремская.



К сожалению, напрямую в основу из украинок попали лишь две теннисистки: Ангелина Калинина и Марта Костюк.



Соревнования в основной сетке Australian Open стартуют 16 января.