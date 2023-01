ОФИЦИАЛЬНО. Бавария подписала на полгода защитника Дэйли Блинда

Немецкая «Бавария» подписала контракт с 32-летним нидерландским защитником Дэйли Блиндом.

Футболист подписал контракт на полгода, до конца сезона, на правах свободного агента. Он будет играть под номером 23.

Ранее Блинд расторг контракт с нидерландским «Аяксом», за который в текущем сезоне сыграл 19 матчей.

Нидерландский футболист заработает 2,5 млн евро за полгода контракта.

Servus, Daley 🔴⚪



FC Bayern can announce the signing of defender Daley Blind on a deal till the end of the season.#MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 5, 2023

🗣️ @Brazzo: "We are really pleased that Daley has joined the team. Daley is a versatile defender who can play on the left-hand side as well as in the centre. He has lots of international experience and leadership qualities. I am confident that he will be able to help us." pic.twitter.com/YBvzurI7Rf — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) January 5, 2023