«Черная обезьяна». Звезда Реала подвергся расистским оскорблениям

Форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вальядолида».

Бразилец был заменен на 88-й минуте, после чего фанаты «Вальядолида» начали освистывать игрока и называть его «черной обезьяной».

После поединка Винисиус написал пост в своем Twitter:

«Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает… Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы Мадрида».

К слову, «Реал» обыграл «Вальядолид» в гостях со счетом 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.

Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…

Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.

No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6