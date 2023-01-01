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  4. «Черная обезьяна». Звезда Реала подвергся расистским оскорблениям
Испания
01 января 2023, 19:11 |
679
0

«Черная обезьяна». Звезда Реала подвергся расистским оскорблениям

Винисиус Жуниор раскритиковал Ла Лигу

01 января 2023, 19:11 |
679
0
«Черная обезьяна». Звезда Реала подвергся расистским оскорблениям
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вальядолида».

Бразилец был заменен на 88-й минуте, после чего фанаты «Вальядолида» начали освистывать игрока и называть его «черной обезьяной».

После поединка Винисиус написал пост в своем Twitter:

«Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает… Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы Мадрида».

К слову, «Реал» обыграл «Вальядолид» в гостях со счетом 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.

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Винисиус Жуниор расизм Реал Мадрид Вальядолид Вальядолид - Реал чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
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