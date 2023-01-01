«Черная обезьяна». Звезда Реала подвергся расистским оскорблениям
Винисиус Жуниор раскритиковал Ла Лигу
Форвард мадридского футбольного клуба «Реал» Винисиус Жуниор подвергся расистским оскорблениям в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу против «Вальядолида».
Бразилец был заменен на 88-й минуте, после чего фанаты «Вальядолида» начали освистывать игрока и называть его «черной обезьяной».
После поединка Винисиус написал пост в своем Twitter:
«Расисты продолжают ходить на стадионы и пристально следят за главным клубом мира, а Ла Лига по-прежнему ничего не делает… Я буду и дальше держать голову высоко, праздновать мои победы и победы Мадрида».
К слову, «Реал» обыграл «Вальядолид» в гостях со счетом 2:0 благодаря дублю Карима Бензема.
Os racistas seguem indo aos estádios e assistindo ao maior clube do mundo de perto e a @LaLiga segue sem fazer nada…— Vini Jr. (@vinijr) December 31, 2022
Seguirei de cabeça erguida e comemorando as minhas vitórias e do Madrid.
No final a culpa é MINHA. 🤙🏿 pic.twitter.com/5ztuTjP4s6
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