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Чемпионат Испании
Вальядолид
30.12.2022, FT 0 : 2
Реал Мадрид
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Испания
31 декабря 2022, 01:36 |
102
0

Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид

Мадридский клуб вышел на первое место Ла Лиги

31 декабря 2022, 01:36 |
102
0
Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид
ФК Реал Мадрид

В поединке 15 тура чемпионата Испании мадридский «Реал» вырвал победу у «Вальядолида» со счетом 2:0. Победу «галактикос» принес дубль Карима Бензема в конце встречи.

В турнирной таблице «Реал» вышел на первое место, на одно очко опередив «Барселону». Каталонцы свой матч 15 тура проведут в субботу.

«Вальядолид» – «Реал» – 0:2

Бензема, 83 (с пенальти), 89

Хави Санчес (81), Хоакин Фернандес (82)

Серхио Леон (81)

«Вальядолид»: Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро (Луис Перес, 59), Меса (Кике Перес, 60), Мончу (Вайсманн, 84), Агуадо, Иван Санчес (Плата, 55), Серхио Леон, Плано (Кенеди, 84)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 60), Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде (Тчуамени, 87), Кроос, Себальос (Камавинга, 69), Асенсио (Родриго, 60), Бензема, Винисиус (Модрич, 88)

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Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карим Бензема Вальядолид
Источник Sport.ua
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