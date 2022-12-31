Поздний дубль Бензема. Реал в конце матча дожал Вальядолид

В поединке 15 тура чемпионата Испании мадридский «Реал» вырвал победу у «Вальядолида» со счетом 2:0. Победу «галактикос» принес дубль Карима Бензема в конце встречи.

В турнирной таблице «Реал» вышел на первое место, на одно очко опередив «Барселону». Каталонцы свой матч 15 тура проведут в субботу.

«Вальядолид» – «Реал» – 0:2

Бензема, 83 (с пенальти), 89

Хави Санчес (81), Хоакин Фернандес (82)

Серхио Леон (81)

«Вальядолид»: Масип, Фреснеда, Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Эскудеро (Луис Перес, 59), Меса (Кике Перес, 60), Мончу (Вайсманн, 84), Агуадо, Иван Санчес (Плата, 55), Серхио Леон, Плано (Кенеди, 84)

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 60), Рюдигер, Алаба, Менди, Вальверде (Тчуамени, 87), Кроос, Себальос (Камавинга, 69), Асенсио (Родриго, 60), Бензема, Винисиус (Модрич, 88)