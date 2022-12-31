30.12.2022, FT 0 : 2
Испания31 декабря 2022, 02:59 |
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Вальядолид – Реал – 0:2. Бензема принес победу. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 15 тура чемпионата Испании
31 декабря 2022, 02:59 |
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В поединке 15 тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0. Победу «галактикос» принесли голы Карима Бензема, который в конце встречи оформил дубль.
В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» вышел на первое место, на одно очко опередив «Барселону». Каталонцы свой матч 15 тура проведут в субботу.
В следующем туре Примеры «Реал» в гостевом матче встретится с «Вильярреалом».
Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Вальядолид» – «Реал».
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
82’
Серхио Леон (Вальядолид) получает красную карточку.
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