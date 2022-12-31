В поединке 15 тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0. Победу «галактикос» принесли голы Карима Бензема, который в конце встречи оформил дубль.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» вышел на первое место, на одно очко опередив «Барселону». Каталонцы свой матч 15 тура проведут в субботу.

В следующем туре Примеры «Реал» в гостевом матче встретится с «Вильярреалом».

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Вальядолид» – «Реал».