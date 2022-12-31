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Чемпионат Испании
Вальядолид
30.12.2022, FT 0 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 декабря 2022, 02:59 |
69
0

Вальядолид – Реал – 0:2. Бензема принес победу. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 15 тура чемпионата Испании

31 декабря 2022, 02:59 |
69
0
Вальядолид – Реал – 0:2. Бензема принес победу. Видео голов и обзор матча
ФК Реал Мадрид

В поединке 15 тура чемпионата Испании «Реал» обыграл «Вальядолид» со счетом 2:0. Победу «галактикос» принесли голы Карима Бензема, который в конце встречи оформил дубль.

В турнирной таблице Ла Лиги «Реал» вышел на первое место, на одно очко опередив «Барселону». Каталонцы свой матч 15 тура проведут в субботу.

В следующем туре Примеры «Реал» в гостевом матче встретится с «Вильярреалом».

Предлагаем вашему вниманию видеообзор встречи «Вальядолид» – «Реал».

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
83’
ГОЛ ! С пенальти забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
82’
Серхио Леон (Вальядолид) получает красную карточку.
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Вальядолид Карим Бензема чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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