Вальядолид - Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч

30 декабря на «Эстадио Хосе Сорилья» пройдет матч 15-го тура Примеры, в котором «Вальядолид» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 21:30 по европейскому времени.

«Вальядолид»

Команда прошлый сезон была вынуждена провести в Сегунде. Но при этом она смогла вернуться назад «с ходу», взяв там 2-е место. И, главное, «пуселанос» смогли выдать симпатичную статистику в первой части нового сезона. Подопечные Пачеты взяли первое очко уже во 2-м туре, когда вывезли 1-1 с гостевого матча с «Севильей». А осень получилось победить за счет единственного гола Вейсмана на 93-й минуте «Альмерию». Особенно симпатично клуб смотрелся во 2-й половине октября и начале ноября, когда победили трижды в 4-х турах Примеры. Так что, даже уступив напоследок «Атлетику» 0-3, получилось уйти на перерыв с 17-ю очками и на 12-м месте. А уже зима началась с выездных 5-1, причем в гостях. Но это был кубковый поединок с «Аренасом», что сейчас играет на полулюбительском уровне.

«Реал» (Мадрид)

Клуб провел невероятный прошлый сезон. Решение Флорентино Переса вернуть в столицу Испании Карло Анчелотти оказалось не просто верным. Итальянец превосходил любые ожидания, выиграв все возможное, кроме кубка. «Сливочные» досрочно победили в Примере и, главное, драматично взяли очередную для себя Лигу Чемпионов. Казалось, что команда, даже не заполучив Мбаппе, доминирует и в новой темпораде. Но, такое впечатление, что «галактикос» слишком рано начали думать то ли о чемпионате мира, то ли о неожиданных каникулах. Особенно после 3-1 в очередном «Эль Класико» с «Барселоной». В итоге было допущено 2 осечки кряду: 1-1 с «Жироной» и 2-3 с «Райо Вальекано». «Кадис» напоследок обыграли, но все равно Рождество пришлось встретить за спиной «сине-гранатовых».

Статистика личных встреч

Понятно, что в паре доминирует «Реал». Достаточно сказать, что «Вальядолид» выиграл в последний раз в 2008-м году. После этого были только отдельные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут подвигов от «Вальядолида». «Реал» обязан брать максимум - ставим на победу гостей при форе «-1 гол» (коэффициент - 1,83) от Parimatch.