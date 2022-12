Памяти Пеле. Будут овации и траурные повязки

В честь единственного в мире трехкратного чемпиона мира Пеле, который, как известно, в четверг, 29 декабря, ушел из жизни, клубы английской Премьер-лиги перед матчами предстоящего 18-го тура проведут минуту аплодисментов. Также решено, что футболисты и официальные лица матчей наденут траурные повязки.

Напомним, игры 18-го тура в чемпионате Англии будут проходить с 30 декабря по 1 января.

Ранее сообщалось, что арка лондонского стадиона «Уэмбли» в честь Пеле окрасилась в цвета Бразилии.

