ФОТО. Арка Уэмбли в честь Пеле облачилась в цвета Бразилии
Легендарный стадион почтил память легендарного бразильца
Арка лондонской арены «Уэмбли» окрасилась в цвета национального флага Бразилии в честь Пеле, который в четверг, 29 декабря, скончался на 83-м году жизни.
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«Сегодня вечером мы зажжем арку в честь Пеле. Его уникальный талант осветил игру в футбол и вдохновил мир», – написано в релизе, который размещен на официальном Твиттере лондонского стадиона.
Ранее сообщалось, что на смерть Пеле отреагировал голливудский актер Сильвестр Сталлоне, показав исторические фото с бразильцем.
Tonight we light the arch in the honour of Pelé.— Wembley Stadium (@wembleystadium) December 29, 2022
His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A
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