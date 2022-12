ФОТО. Арка Уэмбли в честь Пеле облачилась в цвета Бразилии

Арка лондонской арены «Уэмбли» окрасилась в цвета национального флага Бразилии в честь Пеле, который в четверг, 29 декабря, скончался на 83-м году жизни.

«Сегодня вечером мы зажжем арку в честь Пеле. Его уникальный талант осветил игру в футбол и вдохновил мир», – написано в релизе, который размещен на официальном Твиттере лондонского стадиона.

Ранее сообщалось, что на смерть Пеле отреагировал голливудский актер Сильвестр Сталлоне, показав исторические фото с бразильцем.

Tonight we light the arch in the honour of Pelé.



His unique talent lit up the game of football, and inspired the world. pic.twitter.com/6Ho2Fqz37A