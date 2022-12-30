Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Арка Уэмбли в честь Пеле облачилась в цвета Бразилии
Англия
30 декабря 2022, 03:57 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:20
140
0

ФОТО. Арка Уэмбли в честь Пеле облачилась в цвета Бразилии

Легендарный стадион почтил память легендарного бразильца

30 декабря 2022, 03:57 | Обновлено 30 декабря 2022, 04:20
140
0
ФОТО. Арка Уэмбли в честь Пеле облачилась в цвета Бразилии
Twitter

Арка лондонской арены «Уэмбли» окрасилась в цвета национального флага Бразилии в честь Пеле, который в четверг, 29 декабря, скончался на 83-м году жизни.

«Сегодня вечером мы зажжем арку в честь Пеле. Его уникальный талант осветил игру в футбол и вдохновил мир», – написано в релизе, который размещен на официальном Твиттере лондонского стадиона.

Ранее сообщалось, что на смерть Пеле отреагировал голливудский актер Сильвестр Сталлоне, показав исторические фото с бразильцем.

По теме:
Джанлуиджи БУФФОН – о Пеле: «Для меня вы всегда были и будете легендой»
КАЗЕМИРО: «Покойся с миром, Король Пеле»
ВИДЕО. Карикатурист Момани показал встречу Пеле и Марадоны на небесах
Пеле стадион Уэмбли
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
Футбол | 30 декабря 2022, 01:45 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 декабря

Важные события во всех видах спорта

Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Футбол | 29 декабря 2022, 16:50 20
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге
Динамовский синдром. Почему Яремчук не играет за Брюгге

Блогер Sport.ua – о перипетиях карьеры форварда сборной Украины

Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Война | 29.12.2022, 09:51
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
Массированный ракетный обстрел. В Киеве, Львове и Харькове слышны взрывы
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
Футбол | 29.12.2022, 22:41
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
«Покойся с миром, легенда». Месси попрощался с Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Футбол | 29.12.2022, 22:11
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
ВИДЕО. Лучшие голы Короля футбола. Так забивал только Пеле
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
100 – это вовсе не 80 и даже не 99. Почему Шахтер не снизит цену на Мудрика
28.12.2022, 13:30 51
Футбол
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
Каха КАЛАДЗЕ: «Власти Грузии не станут освобождать Саакашвили»
28.12.2022, 03:40 6
Другие виды
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
Джервонта Дэвис арестован во Флориде за 11 дней до боя
28.12.2022, 09:40 1
Бокс
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
ЧМ в ЮАР – худший ЧМ века. Обнародован рейтинг мундиалей XXI столетия
28.12.2022, 03:18 12
Футбол
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
Заправляет в Париже. Мбаппе назвал три условия боссам ПСЖ. Иначе – уйдет
28.12.2022, 03:57 10
Футбол
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
Агент Роналду прервал переговоры с Аль-Насром
29.12.2022, 14:05 8
Футбол
Бывший чемпион мира: «Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри»
Бывший чемпион мира: «Леннокс Льюис уничтожил бы Тайсона Фьюри»
28.12.2022, 12:19
Бокс
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
Поехал на тусовку в Куршевель. Стало известно, как задержали Жеваго
28.12.2022, 23:00
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности