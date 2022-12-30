Другие новости30 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 30 декабря 2022, 02:42
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Сталлоне отреагировал на смерть Пеле, показав исторические фото с ним
Легендарный «Рэмбо» – об уходе из жизни «Короля футбола»
30 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 30 декабря 2022, 02:42
326
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76-летний голливудский актр Сильвестр Сталлоне выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного бразильца Пеле, сердце которого перестало биться в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.
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«Пеле – великий! Покойся с миром! Это был хороший человек», – написал Сталлоне в своем Инстаграме, где попутно разместил несколько архивных фото с Пеле.
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