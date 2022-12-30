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30 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 30 декабря 2022, 02:42
326
0

Сталлоне отреагировал на смерть Пеле, показав исторические фото с ним

Легендарный «Рэмбо» – об уходе из жизни «Короля футбола»

30 декабря 2022, 02:33 | Обновлено 30 декабря 2022, 02:42
326
0
Сталлоне отреагировал на смерть Пеле, показав исторические фото с ним
Getty Images/Global Images Ukraine. Сильвестр Сталлоне

76-летний голливудский актр Сильвестр Сталлоне выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного бразильца Пеле, сердце которого перестало биться в четверг, 29 декабря, на 83-м году жизни.

«Пеле – великий! Покойся с миром! Это был хороший человек», – написал Сталлоне в своем Инстаграме, где попутно разместил несколько архивных фото с Пеле.

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Пеле Сильвестр Сталлоне
Источник Sport.ua
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