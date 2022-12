Гари ЛИНЕКЕР: «У Пеле всегда будет футбольное бессмертие»

62-летний английский экс-форвард Гари Линекер прокомментировал новость о смерти 82-летнего трехкратного чемпионат мира Пеле.

«Пеле умер. Самый божественный из футболистов и самый радостный из мужчин. Он играл в игру, к которой приблизились лишь немногие избранные.

Три раза он поднимал самый желанный золотой трофей в этой прекрасной желтой футболке. Пусть он ушел от нас, но у него всегда будет футбольное бессмертие. Покойся с миром, Пеле», – написал Линекер в своем Твиттере.

Pele has died. The most divine of footballers and joyous of men. He played a game only a few chosen ones have come close to. 3 times he lifted the most coveted gold trophy in that beautiful yellow shirt. He may have left us but he’ll always have footballing immortality. RIP Pele