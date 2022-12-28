Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Сезон был ужасным, но я знаю, что могу вернуться»

2022-й год Даяна Ястремская завершает на 101-й позиции в рейтинге WTA. Откровенно говоря, всем украинским спортсменам в этом году было не до спорта на фоне кровавой войны, развязанной россией в нашей стране. Однако борьбу на спортивных площадках никто не отменял. Даяна сыграла на 25 турнирах, а самым успешным стало выступление в Лионе, в марте прошлого года, где украинка добралась до финала.

В интервью Sport.ua Даяна рассказала о своем моральном состоянии на фоне войны, найденном камне в почке, страшной травме мамы, лайфхаках, которые помогут на турнирах в Австралии, и мотивации, которая не позволяет оставить теннис.

– Даяна, ты сейчас в Австралии, готовишься к Australian Open. Как проходит этот процесс?

– Хорошо, но пока тяжеловато акклиматизироваться. Я немного отвыкла от такого климата. В целом, все хорошо, я тут с тренером и с мамой, тренируюсь. Во время Рождества все корты были закрыты, так что пришлось немного побить об стенку в отеле. Словом, все хорошо, но жарко. Еще я много сплю днем. Но в остальном, все нормально. До этого я была в Ницце полторы недели, тренировалась там с фитнес-тренером от академии, со своим тренером и с сестрой.

– Австралийский климат традиционно не щадит игроков. Я помню, в какой-то год приходилось играть при температуре в +43 градуса. Есть ли у тебя лайфхаки, как облегчить свое состояние во время игры в таких условиях?

– В январе, здесь же, в Австралии, я играла против Мартинцовой в Аделаиде. И тогда днем, насколько я помню, температура была равна 40 градусам. Было очень жарко и в такие моменты очень сильно пекут ноги. И здесь не то, что жарко и влажно, а еще и сухо. Поэтому очень трудно дышать. Что я делала? Между розыгрышами я постоянно мочила себя полотенцем. Еще промачивала рот, чтобы было чуть-чуть легче дышать. Конечно же, много воды нужно пить, чтобы не было обезвоживания. Кстати, именно из-за обезвоживания у меня появился камень в почке. Накопилось…

– Кстати, как твое здоровье? Как почка себя чувствует?

– Сейчас уже все хорошо. Тогда это был просто кошмар. Это ужасно вспоминать. Я помню то утро: я просто встала с кровати, хотела сходить в туалет, и поняла, что просто не могу дышать, задыхаюсь. Хорошо, что со мной были мама, папа и сестра. Сразу вызвали скорую и я очнулась уже в больнице вечером. Тогда обнаружили, что камень в почке. А так мы гадали и не могли понять, что это. Один из вариантов – аппендицит, но он отпал, потому что очень долго держали спазмы в пояснице, в животе и прямо вообще ужасно себя чувствовала. Как вспоминаю, аж плохо становится.

Когда вышла из больницы, вернулась в квартиру и просыпаюсь на следующее утро с панической атакой. Сразу же вспоминаю эти чувства, которые были накануне. Очень боялась, чтобы такое не повторилось.

Конечно, это очень спонтанно случилось, за день до моего отдыха. Я должна была сама ехать на машине в горы, но хорошо, что это случилось именно за день. Потому что, если бы это случилось в машине, это было бы ужасно.

Потом я долго восстанавливалась, недели две вообще не тренировалась. Никаких физических нагрузок. Мне назначили следующий скан через две недели, назначили разные таблетки. Я ждала, когда выйдет камень и дней через 14 он вышел, а я даже не почувствовала этого. Может быть, за счет таблеток растворился.

Потом, когда вышла из больницы, поехала в Польшу на матч «Шахтера», меня пригласили туда. Я согласилась, чтобы не сидеть в сильной депрессии.

– Большая война в Украине внесла серьезные коррективы для всех спортсменов. Весной я говорил с Мартой Костюк и она акцентировала внимание на том, что морально очень нелегко играть на турнирах, когда дома летают ракеты и убивают людей. Как тебе удавалось находить правильный настрой на матчи?

– Когда началась война и я уехала, для меня было удивительно, что в 21 веке запускают ракеты, а не решают свои проблемы дипломатическим путем. Я еще не до конца осознавала это, но со временем пришло это осознание. Постоянно читала новости, смотрела видео, это очень отвлекало. Спустя полгода я вернулась в Одессу, домой. И немного полегчало. Понятное дело, со временем ко всему привыкаешь. Даже к нервам.

– Какой из сыгранных тобой турниров ты назвала бы самым успешным в этом году, а какой – самым неудачным?

– Я бы не сказала, что много турниров сыграла успешно. Наверное, это Лион и Дубай. И Billie Jean Cup, который мы играли в Америке. Конечно, первый матч с Риск был не очень, но во втором я была рада победить (против Джессики Пегулы – Прим. авт.). Очень жалею, что не полетела в Японию, просто физически не могла из-за того, что случилось с почкой. Но тоже очень хотела там сыграть.

А вообще, сезон был ужасным. Я для себя это понимаю и принимаю. Ужасно играла, ужасный результат. Я понимаю, что могу лучше, понимаю, где была в рейтинге и что могу туда вернуться. Морально чувствовала себя плохо, подводило здоровье. Такое…

– Изменилось ли отношение к украинским спортсменам со стороны организаторов турниров и всего теннисного сообщества в целом? Вы чувствовали поддержку или все плюс-минус оставалось таким же, как и раньше?

– Изначально к нам проявляли чуть больше внимания. Потом все уже стабилизировалось и отношение стало таким же, как и раньше.

– С российскими и белорусскими теннисистками вы контактируете в туре?

– Я бы сказала, что мы находимся в нейтральной позиции. Если они подойдут и что-то спросят, то я могу спокойно ответить. А сама я не проявляю инициативы в общении с ними.

– Много разговоров о том, что россиян и белорусов нужно дисквалифицировать из всех турниров под эгидой WTA и ATP. Разделяешь это мнение?

– Свою позицию я высказала еще в начале года: я считаю, что российские игроки должны быть полностью дисквалифицированы. Моя позиция не поменялась.

– Я слышал про историю, которая приключилась с твоей мамой и бутылкой шампанского, которая взорвалась у нее в руке, в результате чего мама получила травму. Как это произошло?

– Это было очень давно. Мама была у меня в номере, пришла взять шампанское. Подняла бутылку и та взорвалась у нее в руках. Осколок попал ей в глаз, была дырка… Мы вызвали скорую, ее привезли в больницу, подняли хирургов. Сделали все возможное, чтобы спасти глаз.

Сделали не одну операцию, потом повторную, когда она летела из Австралии… Словом, воспоминания такие, малоприятные. Сейчас, слава Богу, все хорошо. Нельзя много физических нагрузок, нельзя много летать, но глаз видит и с ним все хорошо.

– Некоторые болельщики озлобились на Ангелину Калинину, которая якобы намерено не поехала в национальную сборную. Насколько проблематично перекраивать свой график в туре под вызов в национальную сборную? Или этот вопрос в принципе не стоит?

– Насчет Калининой ничего не знаю, мы с ней не обсуждали эту тему. По поводу себя могу сказать, что мне всегда нравилось играть за свою сборную. Я бы с удовольствием сыграла бы и в Японии, даже если по датам это было не очень комфортно, но не позволила ситуация, которая возникла с моей почкой. Понятно, что было бы гораздо комфортнее, если бы даты матчей за сборную утверждали бы где-то между турнирами. Например, Япония в этом году была очень некомфортной. Но это такое, иногда можно и подстроиться.

– Еще одна история со скандальным привкусом была касательно письма игроков в международные органы с жалобой на руководство Федерации тенниса Украины. Тогда ты выступила против этого письма. Что это было?

– Я помню эту историю. Я ничего не подписывала и считаю, что это было не самое лучшее время для проявления таких эмоций. Моя позиция нейтральна, у меня хорошие отношения с Федерацией. Каждый поступал так, как он считал нужным. Я же придерживалась своего мнения.

– Есть много украинских теннисисток, которые дорастали до взрослого уровня и теряли интерес к теннису. Кто-то уходил в модельный бизнес, кто-то становился блогером. Что тебя вдохновляет дальше заниматься теннисом, имея возможность, условно, стать моделью или певицей?

– Мотивирует мой фонд и возможности, которые дает мне теннис. Очень много есть планов на будущее, которые хочется реализовать. Они связаны со спортом, поэтому мотивация всегда есть. А для всего остального еще придет время.

Даниил ВЕРЕИТИН