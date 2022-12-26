Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Перехватят у МЮ? Ливерпуль сделал предложение по Гакпо
Англия
26 декабря 2022, 23:32 | Обновлено 26 декабря 2022, 23:37
556
1

Перехватят у МЮ? Ливерпуль сделал предложение по Гакпо

Нидерландский форвард может перейти в другой английский клуб

26 декабря 2022, 23:32 | Обновлено 26 декабря 2022, 23:37
556
1
Перехватят у МЮ? Ливерпуль сделал предложение по Гакпо
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

«Ливерпуль» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу форварда ПСВ Коди Гакпо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предложение «Ливерпуля» – 37 миллионов фунтов плюс возможные бонусы. Переговоры продолжаются.

Ранее главным претендентом на Гакпо назывался другой клуб АПЛ – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже получили согласие игрока, но не договорились с ПСВ.

В нынешнем сезоне на счету Гакпо 13 голов и 17 ассистов в 24 матчах за ПСВ во всех турнирах.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. ПСВ продал Коди Гакпо в Ливерпуль
Юрген КЛОПП: «Первый тайм получился блестящим»
Астон Вилла – Ливерпуль – 1:3. Видео голов и обзор матча
Ливерпуль Манчестер Юнайтед ПСВ Коди Гакпо трансферы трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Фабрицио Романо
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Футбол | 26 декабря 2022, 00:35 10
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»
Гадкий подонок! Гордон ответил Поворознюку: «Жаба получит по заслугам»

Украинский журналист серьезно настроен разбить репутацию Поворознюка

Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
Футбол | 26 декабря 2022, 20:28 4
Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу
Бенфика отклонила 100-миллионное предложение по Фернандесу

«Ливерпуль» давал огромные деньги за аргентинца

С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
Футбол | 26.12.2022, 13:38
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
С Петраковым все ясно. Сборную возглавит Ребров
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 26.12.2022, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
АПЛ. Арсенал обыграл Вест Хэм, Зинченко вышел на замену
Футбол | 27.12.2022, 00:07
АПЛ. Арсенал обыграл Вест Хэм, Зинченко вышел на замену
АПЛ. Арсенал обыграл Вест Хэм, Зинченко вышел на замену
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
мне кажется переоцененный игрок
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
ФИФА перекрасилась. На рф заявили, что сыграют в отборе ЧМ-2026, став Азией
26.12.2022, 16:58 13
Футбол
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
В Реале устали от игр Мбаппе и его окружения
25.12.2022, 11:15 2
Футбол
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
Назван лучший спортсмен Европы. Мбаппе и Надаль – даже не в тройке
26.12.2022, 18:35
Теннис
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
Александр ГВОЗДИК: «Я возвращаюсь»
25.12.2022, 11:42 7
Бокс
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
ФОТО. Просто опечатка? Ибрагимович написал «Рождество» через большую «Z»
25.12.2022, 21:29 12
Футбол
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
ФОТО. Собрал всех у елки, даже Кличко. Фьюри поделился интересным фото
25.12.2022, 02:13 8
Бокс
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
Потерял надежду. Левандовски назвал обладателя Золотого мяча в 2023 году
25.12.2022, 04:57 6
Футбол
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
Известен победитель командного турнира в ОАЭ. Свентек проиграла в финале
25.12.2022, 05:34
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности