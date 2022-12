Перехватят у МЮ? Ливерпуль сделал предложение по Гакпо

«Ливерпуль» находится на продвинутой стадии переговоров по трансферу форварда ПСВ Коди Гакпо. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Предложение «Ливерпуля» – 37 миллионов фунтов плюс возможные бонусы. Переговоры продолжаются.

Ранее главным претендентом на Гакпо назывался другой клуб АПЛ – «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» уже получили согласие игрока, но не договорились с ПСВ.

В нынешнем сезоне на счету Гакпо 13 голов и 17 ассистов в 24 матчах за ПСВ во всех турнирах.

Liverpool are in advanced talks to sign Cody Gakpo. Official bid has been submitted for £37m guaranteed fee plus add-ons. 🚨🇳🇱 #LFC



Negotiations are in progress, as called by @_pauljoyce.



Manchester United had green light on player side, but no decision on bid to PSV Eindhoven. pic.twitter.com/ROgnYXiH6d