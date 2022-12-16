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  4. Манчестер Юнайтед готовит 50 миллионов на Гакпо
Англия
16 декабря 2022, 20:41 |
177
0

Манчестер Юнайтед готовит 50 миллионов на Гакпо

Нидерландский форвард может покинуть ПСВ в январе

16 декабря 2022, 20:41 |
177
0
Манчестер Юнайтед готовит 50 миллионов на Гакпо
Getty Images/Global Images Ukraine. Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером форварда ПСВ и одного из открытий ЧМ-2022 Коди Гакпо. Переход может состояться в январе.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Гакпо 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что ПСВ хочет за Гакпо 60 – 65 миллионов евро.

Трансфер Гакпо может стать самой дорогой продаже в истории ПСВ. Сейчас рекорд принадлежит Ирвингу Лосано, который в 2019 году перешел в «Наполи» з 40 миллионов евро.

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Источник The Telegraph
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