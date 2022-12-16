Манчестер Юнайтед готовит 50 миллионов на Гакпо

«Манчестер Юнайтед» начал работу над трансфером форварда ПСВ и одного из открытий ЧМ-2022 Коди Гакпо. Переход может состояться в январе.

«Манчестер Юнайтед» готов предложить за Гакпо 50 миллионов евро. Ранее сообщалось о том, что ПСВ хочет за Гакпо 60 – 65 миллионов евро.

Трансфер Гакпо может стать самой дорогой продаже в истории ПСВ. Сейчас рекорд принадлежит Ирвингу Лосано, который в 2019 году перешел в «Наполи» з 40 миллионов евро.