Источник: ПСВ установил ценник на Гакпо
На нидерландского форварда претендует «Манчестер Юнайтед»
Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо стал одним из главных открытий ЧМ-2022 и объектом интереса многих европейских топ-клубов.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ установил новый ценник на Гакпо. Потенциальным покупателям придется выложить 60 – 65 миллионов евро.
Главным претендентом на подписание Гакпо считается «Манчестер Юнайтед», который рассматривает 23-летнего форварда в качестве замены Криштиану Роналду. Контракт Гакпо рассчитан до лета 2026 года.
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