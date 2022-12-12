Источник: ПСВ установил ценник на Гакпо

Форвард ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо стал одним из главных открытий ЧМ-2022 и объектом интереса многих европейских топ-клубов.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, ПСВ установил новый ценник на Гакпо. Потенциальным покупателям придется выложить 60 – 65 миллионов евро.

Главным претендентом на подписание Гакпо считается «Манчестер Юнайтед», который рассматривает 23-летнего форварда в качестве замены Криштиану Роналду. Контракт Гакпо рассчитан до лета 2026 года.