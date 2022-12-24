Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Товарищеские матчи. Аталанта разгромила Бетис, Малиновский остался в запасе
Италия
24 декабря 2022, 13:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 13:35
174
0

Товарищеские матчи. Аталанта разгромила Бетис, Малиновский остался в запасе

23 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов

24 декабря 2022, 13:23 | Обновлено 24 декабря 2022, 13:35
174
0
Товарищеские матчи. Аталанта разгромила Бетис, Малиновский остался в запасе
ФК Аталанта

23 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянская «Аталанта» разгромила испанский клуб «Бетис» (3:0). Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в резерве у клуба из Бергамо.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 23 декабря

Бетис (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Муриэль, 22, де Рон, 27, Эдерсон, 48.

Другие результаты дня

  • Сампдория (Италия) – Кайсар (Казахстан) – 3:0
  • Монца (Италия) – Арконатезе (Италия) – 2:1
  • Локомотива Загреб (Хорватия) – Славен Белупо (Хорватия) – 4:3
  • Утрехт (Нидерланды) – Гронинген (Нидерланды) – 0:3
  • Фейенорд (Нидерланды) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 7:4
  • Эммен (Нидерланды) – Дордрехт (Нидерланды) – 4:0
  • Торино (Италия) – Кремонезе (Италия) – 0:0
  • Удинезе (Италия) – Лечче (Италия) – 2:0
  • Эмполи (Италия) – Сассуоло (Италия) – 2:1
По теме:
Просят вдвое больше. Аталанта существенно повысила цену на Малиновского
Жеребьевка 1/16 финала Кубка Испании. С кем сыграет Реал Лунина?
Товарищеские матчи. Рома, Интер и Ювентус одержали уверенные победы
товарищеские матчи Аталанта Бетис Руслан Малиновский Сампдория Кайсар Монца Локомотива Загреб Славен Белупо Утрехт Гронинген Фейеноорд Гоу Эхед Иглс Эммен Дордрехт Торино Кремонезе Удинезе Лечче Эмполи Сассуоло
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
Футбол | 23 декабря 2022, 15:40 0
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна
После скандала на ЧМ. 26-летний Онана завершил карьеру в сборной Камеруна

Вратарь решил закончить карьеру в сборной

Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Другие виды | 24 декабря 2022, 04:04 0
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов
Лучший гол ЧМ, позор УЕФА, фантастическая сумма за Мбаппе, петиция фанов

Главные новости на Sport.ua за 23 декабря

Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Теннис | 23.12.2022, 18:40
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Футбол | 24.12.2022, 11:00
О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
О нем запрашивал Шахтер. Ботафого не заинтересован в продаже Джеффиньо
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Футбол | 24.12.2022, 12:43
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Пейшото и дальше не будет в Металлисте
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
Известна причина отказа европейских клубов от подписания Роналду
23.12.2022, 05:19 9
Футбол
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
Ни одного супертяжа. Леннокс Льюис назвал любимых боксеров
22.12.2022, 11:52 3
Бокс
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
ЧУ-2022 по биатлону. Анастасия Меркушина выиграла женский спринт
22.12.2022, 17:17 1
Биатлон
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
Рой Джонс рассказал, почему Джошуа не смог удивить Усика во втором бою
22.12.2022, 12:20
Бокс
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
ФОТО. А поздравить Месси? Роналду опубликовал первые фото после ЧМ-2022
22.12.2022, 22:27 3
Футбол
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
Франция подала жалобу на Мартинеса за жестокие насмешки над Мбаппе
23.12.2022, 10:37 11
Футбол
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
Обновлен список самых дорогих футболистов. Мбаппе обошел Холанда
23.12.2022, 19:18 19
Футбол
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
Роман ЗОЗУЛЯ: «От выступления Зеленского у меня бегали по телу мурашки»
22.12.2022, 18:03 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности