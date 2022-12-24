Товарищеские матчи. Аталанта разгромила Бетис, Малиновский остался в запасе
23 декабря команды провели спарринги накануне возобновления чемпионатов
23 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Итальянская «Аталанта» разгромила испанский клуб «Бетис» (3:0). Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в резерве у клуба из Бергамо.
Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.
Товарищеские матчи, 23 декабря
Бетис (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:3
Голы: Муриэль, 22, де Рон, 27, Эдерсон, 48.
Другие результаты дня
- Сампдория (Италия) – Кайсар (Казахстан) – 3:0
- Монца (Италия) – Арконатезе (Италия) – 2:1
- Локомотива Загреб (Хорватия) – Славен Белупо (Хорватия) – 4:3
- Утрехт (Нидерланды) – Гронинген (Нидерланды) – 0:3
- Фейенорд (Нидерланды) – Гоу Эхед Иглс (Нидерланды) – 7:4
- Эммен (Нидерланды) – Дордрехт (Нидерланды) – 4:0
- Торино (Италия) – Кремонезе (Италия) – 0:0
- Удинезе (Италия) – Лечче (Италия) – 2:0
- Эмполи (Италия) – Сассуоло (Италия) – 2:1
✌️ Vittoria per 3-0 anche a Siviglia!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 23, 2022
👏 Another 3-0 win for the Nerazzurri!@Plus500 | #BetisAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UL5il8A15y
Avanti così ragazzi! 🚅— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 23, 2022
Let's keep on working hard 🦾#BetisAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/wVnU1Z8I1t
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