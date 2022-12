Товарищеские матчи. Аталанта разгромила Бетис, Малиновский остался в запасе

23 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Итальянская «Аталанта» разгромила испанский клуб «Бетис» (3:0). Украинский хавбек Руслан Малиновский остался в резерве у клуба из Бергамо.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 23 декабря

Бетис (Испания) – Аталанта (Италия) – 0:3

Голы: Муриэль, 22, де Рон, 27, Эдерсон, 48.

Другие результаты дня

✌️ Vittoria per 3-0 anche a Siviglia!



👏 Another 3-0 win for the Nerazzurri!@Plus500 | #BetisAtalanta #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/UL5il8A15y