Больше футбола. Четыре из пяти последних финалов ЧМ перешли в овертайм

Решающий матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции стал четвертым из пяти последних финалов чемпионатов мира, который перешел в дополнительное время.

Столько же овертаймов в финалах ЧМ было за всю историю чемпионатов мира до того.

Единственный за пять последних финалов чемпионата мира, который завершился без дополнительного времени, прошел в 2018 году, когда Франция обыграла Хорватию в основное время.

4/5 - Four of the last five World Cup finals have gone to extra-time, as many as the previous 16 finals combined. Breathless. pic.twitter.com/bFzBDEDE2i