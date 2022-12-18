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Чемпионат мира
18 декабря 2022, 19:17 |
662
1

Больше футбола. Четыре из пяти последних финалов ЧМ перешли в овертайм

Командам в финале бывает сложно определить лучшего

18 декабря 2022, 19:17 |
662
1
Больше футбола. Четыре из пяти последних финалов ЧМ перешли в овертайм
Getty Images/Global Images Ukraine

Решающий матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции стал четвертым из пяти последних финалов чемпионатов мира, который перешел в дополнительное время.

Столько же овертаймов в финалах ЧМ было за всю историю чемпионатов мира до того.

Единственный за пять последних финалов чемпионата мира, который завершился без дополнительного времени, прошел в 2018 году, когда Франция обыграла Хорватию в основное время.

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Источник Sport.ua
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Макс Максов
Фінали й такими мають бути!
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