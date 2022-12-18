Больше футбола. Четыре из пяти последних финалов ЧМ перешли в овертайм
Командам в финале бывает сложно определить лучшего
Решающий матч ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции стал четвертым из пяти последних финалов чемпионатов мира, который перешел в дополнительное время.
Столько же овертаймов в финалах ЧМ было за всю историю чемпионатов мира до того.
Единственный за пять последних финалов чемпионата мира, который завершился без дополнительного времени, прошел в 2018 году, когда Франция обыграла Хорватию в основное время.
4/5 - Four of the last five World Cup finals have gone to extra-time, as many as the previous 16 finals combined. Breathless. pic.twitter.com/bFzBDEDE2i— OptaJoe (@OptaJoe) December 18, 2022
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