Источник: ключевой игрок Ман Сити летом может покинуть клуб

Бразильский вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы рассмотреть продажу 30-летнего футболиста, если поступит хорошее предложение.

Отмечается, что финальное слово будет за самим игроком. Голкипером интересуются клубы Саудовской Аравии, после завершения сезона он обдумает свое будущее.

В этой кампании Эдерсон провел 43 матча за «Манчестер Сити», пропустив 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.