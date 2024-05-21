Источник: ключевой игрок Ман Сити летом может покинуть клуб
Эдерсоном интересуются клубы Саудовской Аравии
Бразильский вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, «горожане» готовы рассмотреть продажу 30-летнего футболиста, если поступит хорошее предложение.
Отмечается, что финальное слово будет за самим игроком. Голкипером интересуются клубы Саудовской Аравии, после завершения сезона он обдумает свое будущее.
В этой кампании Эдерсон провел 43 матча за «Манчестер Сити», пропустив 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.
🚨🔵 EXCL: Éderson could leave Man City in the summer transfer window in case of good proposal, it’s a possibility.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 21, 2024
There’s already interest from Saudi Pro League clubs with Éderson considering possibilities at the end of the season.
It will be up to the player. 🇧🇷 pic.twitter.com/cXAcWSxd8z
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