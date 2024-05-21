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  4. Источник: ключевой игрок Ман Сити летом может покинуть клуб
Англия
21 мая 2024, 16:24 |
1063
0

Источник: ключевой игрок Ман Сити летом может покинуть клуб

Эдерсоном интересуются клубы Саудовской Аравии

21 мая 2024, 16:24 |
1063
0
Источник: ключевой игрок Ман Сити летом может покинуть клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдерсон

Бразильский вратарь английского «Манчестер Сити» Эдерсон может покинуть клуб летом, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «горожане» готовы рассмотреть продажу 30-летнего футболиста, если поступит хорошее предложение.

Отмечается, что финальное слово будет за самим игроком. Голкипером интересуются клубы Саудовской Аравии, после завершения сезона он обдумает свое будущее.

В этой кампании Эдерсон провел 43 матча за «Манчестер Сити», пропустив 34 гола. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 40 миллионов евро.

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Эдерсон Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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