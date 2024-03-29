В Аргентине задержаны бандиты, угрожавшие чемпиону мира Ди Марии
Перед домом футболиста была оставлена табличка с угрозами
Полиция Аргентины задержала трех человек, угрожавших чемпиону мира Анхелю Ди Марии.
Несколько дней назад перед домом, где проживает семья футболиста сборной Аргентины, была оставлена табличка с обращением к семье Ди Марии. Злоумышленники угрожали убить члена семьи Ди Марии, если футболист «Бенфики» вернется в Росарио.
Среди задержанных оказались Пабло Акотто, находившийся под следствием за торговлю наркотиками, а также двое его сообщников. В доме главного подозреваемого были найдены пистолет и наркотики, сообщает The Sun.
При этом власти заявили, что все еще выясняют, почему бандиты угрожали Ди Марии и его семье.
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