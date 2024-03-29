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  4. В Аргентине задержаны бандиты, угрожавшие чемпиону мира Ди Марии
Аргентина
29 марта 2024, 11:59 |
272
0

В Аргентине задержаны бандиты, угрожавшие чемпиону мира Ди Марии

Перед домом футболиста была оставлена табличка с угрозами

29 марта 2024, 11:59 |
272
0
В Аргентине задержаны бандиты, угрожавшие чемпиону мира Ди Марии
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Полиция Аргентины задержала трех человек, угрожавших чемпиону мира Анхелю Ди Марии.

Несколько дней назад перед домом, где проживает семья футболиста сборной Аргентины, была оставлена табличка с обращением к семье Ди Марии. Злоумышленники угрожали убить члена семьи Ди Марии, если футболист «Бенфики» вернется в Росарио.

Среди задержанных оказались Пабло Акотто, находившийся под следствием за торговлю наркотиками, а также двое его сообщников. В доме главного подозреваемого были найдены пистолет и наркотики, сообщает The Sun.

При этом власти заявили, что все еще выясняют, почему бандиты угрожали Ди Марии и его семье.

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Источник The Sun
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