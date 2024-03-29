В Аргентине задержаны бандиты, угрожавшие чемпиону мира Ди Марии

Полиция Аргентины задержала трех человек, угрожавших чемпиону мира Анхелю Ди Марии.

Несколько дней назад перед домом, где проживает семья футболиста сборной Аргентины, была оставлена табличка с обращением к семье Ди Марии. Злоумышленники угрожали убить члена семьи Ди Марии, если футболист «Бенфики» вернется в Росарио.

Среди задержанных оказались Пабло Акотто, находившийся под следствием за торговлю наркотиками, а также двое его сообщников. В доме главного подозреваемого были найдены пистолет и наркотики, сообщает The Sun.

При этом власти заявили, что все еще выясняют, почему бандиты угрожали Ди Марии и его семье.