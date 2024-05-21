Маурицио САРРИ: «Грустно видеть ситуацию, которая сложилась в Наполи»
Экс-тренер «Наполи» – о своем бывшем клубе
Экс-тренер «Наполи» Маурицио Сарри оценил нынешнюю ситуацию в клубе, который после чемпионства упал на десятое место в Серии А:
«Наполи»? Грустно видеть такую ситуацию, которая там сложилась. Я провёл три замечательных года в этом клубе. Возможно, неповторимых в карьере тренера.
Я был счастлив в прошлом году за их завоевание Скудетто, но в то же время слегка злился из-за того, что это произошло не во время моего пребывания. Но когда я вижу, что преуспевают команды, которым я симпатизирую – я счастлив».
Ранее сообщалось о том, что Сарри может возглавить «Милан».
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