Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси назвал фактор, который мог заставить его уйти из сборной Аргентины
Аргентина
28 марта 2024, 04:41 |
377
0

Месси назвал фактор, который мог заставить его уйти из сборной Аргентины

Лионель ушел бы, если бы Аргентина не стала чемпионом мира

28 марта 2024, 04:41 |
377
0
Месси назвал фактор, который мог заставить его уйти из сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда мирового футбола Лионель Месси признался, что ушел бы из сборной Аргентины, если бы команда не выиграла чемпионат мира в Катаре.

«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.

Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей», – сказал Месси.

На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи за 7 матчей. Ранее Месси признался, что знает, когда завершит карьеру.

По теме:
Месси назвал любимые виды спорта помимо футбола
Месси – о завершении карьеры: «Я знаю момент, когда уйду»
Аргентина в спарринге одержала волевую победу над Коста-Рикой
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу чемпионат мира по футболу
Источник AS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
Футбол | 27 марта 2024, 09:14 3
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024
ФОТО. Лунин отреагировал на выход Украины на Евро-2024

Вратарь поздравил команду с успехом

«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
Футбол | 27 марта 2024, 14:11 12
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины
«Не понимаю, как он оказался в сборной». Ващук раскритиковал игрока Украины

Бывший защитник сборной Украины не считает, что Таловеров соответствует уровню национальной команды

Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Футбол | 28.03.2024, 00:59
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Итоговые таблицы отбора к Евро-2024 U-17. Потенциальные соперники Украины
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Футбол | 27.03.2024, 14:33
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Блуждающая роль Бражко, проблема с флангами, лидерство Цыганкова и Судакова
Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей
Футбол | 27.03.2024, 23:15
Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей
Динамо сообщило о старте продажи билетов на матч с Зарей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 250
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 17
Футбол
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
26.03.2024, 00:15 9
Футбол
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
27.03.2024, 05:00
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем