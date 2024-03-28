Месси назвал фактор, который мог заставить его уйти из сборной Аргентины

Легенда мирового футбола Лионель Месси признался, что ушел бы из сборной Аргентины, если бы команда не выиграла чемпионат мира в Катаре.

«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.

Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей», – сказал Месси.

На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи за 7 матчей. Ранее Месси признался, что знает, когда завершит карьеру.