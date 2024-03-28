Месси назвал фактор, который мог заставить его уйти из сборной Аргентины
Лионель ушел бы, если бы Аргентина не стала чемпионом мира
Легенда мирового футбола Лионель Месси признался, что ушел бы из сборной Аргентины, если бы команда не выиграла чемпионат мира в Катаре.
«Стать чемпионами мира для нас, для наших семей и всей страны было чем-то волшебным, и это останется с нами на всю жизнь.
Конечно, я бы ушел из сборной, если бы мы не стали чемпионами, но, к счастью, нам повезло, и мы подарили Аргентине еще один трофей», – сказал Месси.
На ЧМ-2022 нападающий забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи за 7 матчей. Ранее Месси признался, что знает, когда завершит карьеру.
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