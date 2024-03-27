Месси – о завершении карьеры: «Я знаю момент, когда уйду»
Лионель еще не знает, чем займется после того, как повесит бутсы на гвоздь
Звездный футболист «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.
«Я уйду, когда пойму, что больше не могу играть на должном уровне или что больше не наслаждаюсь игрой, не могу помогать своим партнерам.
Я очень критически оцениваю себя самого, так что я понимаю, когда я действую хорошо, а когда – нет. Когда придет момент принять это решение, я не буду учитывать возраст. Я буду стараться продолжать. Это я умею и люблю.
Я еще не думал о том, чем буду заниматься после завершения карьеры. Я стараюсь жить сегодняшним днем и наслаждаться каждым моментом. Я далеко не заглядываю, четких идей пока нет. Надеюсь, я смогу еще какое-то время поиграть. Мне нравится это делать.
Когда придет время — я найду способ занять себя тем, что мне нравится. Мне повезло, что в качестве спортсмена я достиг всех целей и реализовал все мечты. О большем и просить нельзя. Благодарю Бога, что он дал мне так много на профессиональном и личном уровнях», — сказал Месси в подкасте Big Time.
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