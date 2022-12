Хочет власти. Инфантино может остаться президентом ФИФА до 2031 года

ФИФА приняла решение не учитывать период с 2016 по 2019 год первым сроком Джанни Инфантино в должности президента организации.

Дело в том, что Инфантино был официально избран президентом в 2019 году, хотя стал возглавляющим ФИФА с февраля 2016 года. Тогда швейцарец сменил ушедшего в отставку со скандалом Йозефа Блаттера.

Всего глава ФИФА может быть избран на три срока по четыре года каждый. Это означает, что Инфантино может остаться на этом посту до 2031 года.

Выборы президента состоятся в рамках 73-го конгресса ФИФА 16 марта 2023 года. К слову, Инфантино станет единственным кандидатом на выборах.

Gianni Infantino confirming he can be FIFA president until 2031, saying this counts as the first term and he can serve three terms.



Not counting his partial 3-year term 2016-2019 after completing the banned Sepp Blatter's term