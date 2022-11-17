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17 ноября 2022, 16:02 | Обновлено 17 ноября 2022, 16:06
1420
1

Ничего не изменится. Известен только один кандидат на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино, скорее всего, продолжит свою деятельность

17 ноября 2022, 16:02 | Обновлено 17 ноября 2022, 16:06
1420
1
Ничего не изменится. Известен только один кандидат на пост президента ФИФА
FIFA. Джанни Инфантино

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино является единственным кандидатом на выборах президента ФИФА в 2023 году.

30 марта 2022 года члены футбольной ассоциации ФИФА призвали провести выборы. Теперь они своевременно и в установленной форме предложили кандидата – Джанни Инфантино. Больше претендентов нет.

Следующие выборы президента ФИФА должны состояться 16 марта 2023 года на 73-м Конгрессе ФИФА в Кигали (Руанда).

Инфантино известен своей странной и неоднозначной позицией на счет развязанной войны рф против Украины. Днями ранее он выступил во время обеда с представителями Большой двадцатки (G20) и заявил, что огонь между рф и Украиной стоит прекратить на время ЧМ-2022 по футболу.

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Джанни Инфантино ФИФА
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Источник ФИФА
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Александр Чернов
Это как в совке .выбирали с одного кандидата 
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