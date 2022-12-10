По вине Нойера. Бавария занялась приглашением голкипера

Мюнхенская «Бавария» может вернуть в свои ряды из «Монако» голкипер Александера Нюбеля.

Клуб самым серьезным образом рассматривает именно такой вариант поиска стража ворот, ведь до конца сезона команда Юлиана Нагельсманна лишилась сломавшего ногу Мануэля Нойера.

На счету 26-летнего Нюбеля 6 сухих матчей за «Монако» из 15-ти в Лиге 1 в нынешнем сезоне, он пропустил 21 гол.