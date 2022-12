По вине Нойера. Бавария занялась приглашением голкипера

Мюнхенская «Бавария» может вернуть в свои ряды из «Монако» голкипер Александера Нюбеля.

Клуб самым серьезным образом рассматривает именно такой вариант поиска стража ворот, ведь до конца сезона команда Юлиана Нагельсманна лишилась сломавшего ногу Мануэля Нойера.

На счету 26-летнего Нюбеля 6 сухих матчей за «Монако» из 15-ти в Лиге 1 в нынешнем сезоне, он пропустил 21 гол.

X News #Nübel: Bayern is seriously considering a return of Nübel now! Early stage. Bayern has to find a solution with Monaco. Agent Backs says at Sky: „Before Alexander or I say anything about it, Bayern have to deal with Monaco first.“ @Sky_Uli @Sky_Torben @SkySportDE 🇩🇪 pic.twitter.com/U1A2vh588H