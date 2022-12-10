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Германия
10 декабря 2022, 16:13 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:44
295
1

По вине Нойера. Бавария занялась приглашением голкипера

У мюнхенцев возникла проблема

10 декабря 2022, 16:13 | Обновлено 10 декабря 2022, 16:44
295
1
По вине Нойера. Бавария занялась приглашением голкипера
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Нюбель

Мюнхенская «Бавария» может вернуть в свои ряды из «Монако» голкипер Александера Нюбеля.

Клуб самым серьезным образом рассматривает именно такой вариант поиска стража ворот, ведь до конца сезона команда Юлиана Нагельсманна лишилась сломавшего ногу Мануэля Нойера.

На счету 26-летнего Нюбеля 6 сухих матчей за «Монако» из 15-ти в Лиге 1 в нынешнем сезоне, он пропустил 21 гол.

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Александер Нюбель Бавария Бундеслига
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Источник Sport.ua
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Берите Бущана, не прогадаете!!! Нойер на долго сядет на банку.
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