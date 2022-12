Матч Хорватия – Бразилия перешел в овертайм. Это 3-й случай на ЧМ-2022

В пятницу, 9 декабря, проходит матч 1/4 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Хорватии и Бразилии на стадионе «Эдюкэйшн Сити» в Эр-Райяне (Катар).

По прошествии двух таймов счет в их соперничестве ничейный – 0:0. Команды теперь ждет два дополнительных тайма по 15 минут каждый.

Если и после экстра-таймов победитель не будет определен, то будут пробиваться послематчевые 11-метровые удары.

Отметим, что это уже 3-й случай на ЧМ-2022 по футболу. Ранее игры Япония – Хорватия и Марокко – Испания переходили в овертайм. Интересно, что в обоих случаях потом была серия пенальти.

Чемпионат мира по футболу. 1/4 финала

Хорватия – Бразилия – 0:0 (основное время)

Croatia 🤝 Extra time



2018 Round of 16: Won on penalties ✅

2018 Quarter-final: Won on penalties ✅

2018 Semi-final: Won in extra-time ✅

2022 Round of 16: Won on penalties ✅

2022 Quarter-final: 🤔



🇭🇷 Always bringing the #FIFAWorldCup drama!