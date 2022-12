Большой вклад в разгром. Назван лучший игрок матча Португалии и Швейцарии

Форвард сборной Португалии Гонсалу Рамуш назван лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Швейцарии (6:1).

21-летний нападающий Гонсалу Рамуш, выйдя в основе вместо Криштиану Роналду, оформил первый хет-трик на ЧМ-2022.

Сборная Португалии вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2022, где сыграет 10 декабря против команды Марокко.

😎 The #FIFAWorldCup is where heroes are made - that’s exactly what Goncalo Ramos became tonight. A hat-trick, an assist, and tonight’s @Budweiser Player of the Match award. Incredible! 👏 🇵🇹 #PORSUI 🇨🇭 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/5WkId0Fp6o

The first hat-trick at #Qatar2022 goes to Goncalo Ramos! ⚽ ⚽ ⚽



Portugal booked a quarter-final spot in resounding fashion, but the @Budweiser Player of the Match says his team are taking it one game at a time 🙌



🇵🇹 #PORSUI🇨🇭 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/p1FxOEFKeL