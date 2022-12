Провели 28 голов. Так много мячей в 1/8 финала ЧМ ранее не забивали

На чемпионате мира 2022 в Катаре установлен рекорд результативности.

В восьми матчах 1/8 финала команды забили 28 голов, если не учитывать послематчевые пенальти.

Это наибольшее количество голов на этой стадии ЧМ с 1986 года, когда была добавлена раунд 1/8 финала.

28 – The round of 16 at the 2022 #FIFAWorldCup produced 28 goals; the most scored during this stage in a single edition of the tournament since the round of 16 was reintroduced in 1986 (excl. shoot-outs). Goals. pic.twitter.com/g4DsMCp8jr