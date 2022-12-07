Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось
Бразилия
07 декабря 2022, 01:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 02:14
88
0

Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось

82-летний Пеле находится в больнице Сан-Паулу с респираторной инфекцией

07 декабря 2022, 01:51 | Обновлено 07 декабря 2022, 02:14
88
0
Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось
Twitter. Пеле

Экс-футболист сборной Бразилии, король футбола Пеле продолжает находиться в больнице, но его состояние здоровья улучшилось, сообщает Globo Esporte.

82-летний бразилец имеет «общее прогрессирующее улучшение» состояния здоровья.

Пеле находится в больнице Сан-Паулу, куда был ранее госпитализирован с респираторной инфекцией.

По теме:
Первый после Пеле. Гави установил уникальное достижение на ЧМ
ПЕЛЕ: «Они сделали мой день полным счастья»
Неймар повторил достижения Роналдо и Пеле
Пеле болезнь больницы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Globoesporte
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
MMA | 07 декабря 2022, 01:35 2
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие

Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 06 декабря 2022, 11:11 0
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты

Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте

Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Футбол | 07.12.2022, 00:23
Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Роналду ушел в раздевалку португальцев один, отдельно от партнеров
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Футбол | 06.12.2022, 23:59
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Португалия – Швейцария – 6:1. Хет-трик Гонсалу Рамуша. Видео голов и обзор
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Футбол | 06.12.2022, 22:55
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Первый после Клозе. 21-летний Рамуш оформил хет-трик на своем первом ЧМ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
АРУМ: «Украинцы – жесткие парни. Посмотрите, как они намяли бока россиянам»
05.12.2022, 09:45 1
Бокс
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
ВИДЕО. Как российский вертолет Ка-52 встретился с украинской ракетой
05.12.2022, 12:06 8
Война
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
Отец Фьюри рассказал, почему Усик не сможет побить его сына
05.12.2022, 07:17 13
Бокс
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
Япония – Хорватия – 1:1 (пен. 1:3). Битва за четвертьфинал. Обзор
05.12.2022, 20:42
Футбол
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
Фьюри неожиданно похвалил Усика: «У него фантастическая карьера»
05.12.2022, 20:29 4
Бокс
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
Фернанду САНТУШ: «Мне не понравилась реакция Роналду»
05.12.2022, 17:24
Футбол
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
«Не хочу просить». Довбик объяснил, почему не продлил контракт с Днепром-1
05.12.2022, 21:54 1
Футбол
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
06.12.2022, 08:00 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности