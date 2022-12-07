Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось

Экс-футболист сборной Бразилии, король футбола Пеле продолжает находиться в больнице, но его состояние здоровья улучшилось, сообщает Globo Esporte.

82-летний бразилец имеет «общее прогрессирующее улучшение» состояния здоровья.

Пеле находится в больнице Сан-Паулу, куда был ранее госпитализирован с респираторной инфекцией.