Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось

Экс-футболист сборной Бразилии, король футбола Пеле продолжает находиться в больнице, но его состояние здоровья улучшилось, сообщает Globo Esporte.

82-летний бразилец имеет «общее прогрессирующее улучшение» состояния здоровья.

Пеле находится в больнице Сан-Паулу, куда был ранее госпитализирован с респираторной инфекцией.

Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça



O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m