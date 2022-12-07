Король футбола идет на поправку. Состояние здоровья Пеле улучшилось
82-летний Пеле находится в больнице Сан-Паулу с респираторной инфекцией
Экс-футболист сборной Бразилии, король футбола Пеле продолжает находиться в больнице, но его состояние здоровья улучшилось, сообщает Globo Esporte.
82-летний бразилец имеет «общее прогрессирующее улучшение» состояния здоровья.
Пеле находится в больнице Сан-Паулу, куда был ранее госпитализирован с респираторной инфекцией.
Hospitalizado em São Paulo, para exames, Pelé teve "melhora progressiva geral" após tratar uma infecção respiratória, de acordo com boletim divulgado nesta terça— ge (@geglobo) December 6, 2022
O Rei do Futebol está em um quarto comum e com "sinais estáveis, consciente e sem novas intercorrências" pic.twitter.com/mKFPzw5i1m
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ведущие украинские бойцы MMA проводят поединки на протяжении 2022 года
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте