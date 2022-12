Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала в 1/8 финала ЧМ-2022

Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил гол сопернику и получил награду лучшего игрока матча 1/8 финала чемпионата мира.

В 1/8 финала сборная Англии разгромила команду Сенегала (3:0) и вышла в четвертьфинал турнира.

У англичан голами отметились Джордан Хендерсон (38 мин), Гарри Кейн (45+3 мин) и Букайо Сака (57 мин).

🤩 Harry Kane is off the mark in Qatar - another commanding performance tonight and finally that elusive goal.



England’s captain is tonight’s #Budweiser Player of the Match, as voted by you.



🇸🇳 #SENENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/pPdsrJUYU9