«Надежды фанатов абсолютно оправданы». Киммих нацелился на титул ЧМ-2026

Один из лидеров национальной сборной Германии Йозуа Киммих хочет побороться за титул чемпионата мира 2026 года. Футболист считает, что немецкая сборная станет одним из фаворитов будущего Мундиаля.

«Надежды фанатов абсолютно оправданы. Однако предстоит еще долгий путь. Думаю, мы на верном пути.

Чемпионат мира начинается не с началом турнира, а уже на стадии подготовки. А пока каждая победа для нас – это хорошо. Даже против Венгрии во вторник, когда на кону уже ничего не стоит, мы не хотим сбавлять ход», – сказал Йозуа.

Мундиаль 2026 будут принимать сразу три страны – США, Канада и Мексика. В настоящее время национальная сборная Германии выступает в Лиге наций. В последнем матче немцы разбили сборную Боснии и Герцеговины.