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Чемпионат мира
04 декабря 2022, 21:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:00
271
0

ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом

Лидер английской сборной отличился в компенсированные минуты 1-го тайма

04 декабря 2022, 21:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:00
271
0
ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.

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Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.

Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом, забив гол в раздевалку. Лидер английской сборной отличился в компенсированные минуты 1-го тайма.

ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 45+3 мин.

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Источник Sport.ua
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