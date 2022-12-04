Чемпионат мира04 декабря 2022, 21:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:00
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ВИДЕО. Гол в раздевалку. Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом
Лидер английской сборной отличился в компенсированные минуты 1-го тайма
04 декабря 2022, 21:55 | Обновлено 04 декабря 2022, 22:00
271
0
В воскресенье, 4 декабря, проходит матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Сенегала.
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Команды играют на стадионе «Аль-Байт» в городе Эль-Хаур (Катар). Стартовый свисток прозвучал в 21:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Гарри Кейн удвоил перевес Англии над Сенегалом, забив гол в раздевалку. Лидер английской сборной отличился в компенсированные минуты 1-го тайма.
ГОЛ! 2:0. Гарри Кейн, 45+3 мин.
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