«Напоминает льва». Дулуб оценил шансы сборной Украины против Албании

Бывший наставник ряда клубов украинской Премьер-лиги Олег Дулуб поделился ожиданиями под заключительный матч национальной сборной Украины в групповом этапе Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании.

«Я думаю, что шансы победить Албанию очень высоки. Сборная начинает приходить в состояние сбалансированности, несмотря на то, что ее критикуют в основном заслуженно. Но игроки начинают притираться друг к другу. В матче с Албанией, в принципе, не должно быть проблем. Сборная Украины мне напоминает сейчас льва перед прыжком. Когда пружина сжимается – когда она должна выпрямиться. Вот такое состояние сборной – думаю, по силам взять три очка», – сказал Дулуб.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.