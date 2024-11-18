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  4. «Напоминает льва». Дулуб оценил шансы сборной Украины против Албании
Лига наций
18 ноября 2024, 09:13 |
170
0

«Напоминает льва». Дулуб оценил шансы сборной Украины против Албании

Тренер верит в успех команды Сергея Реброва

18 ноября 2024, 09:13 |
170
0
«Напоминает льва». Дулуб оценил шансы сборной Украины против Албании
ЛНЗ. Олег Дулуб

Бывший наставник ряда клубов украинской Премьер-лиги Олег Дулуб поделился ожиданиями под заключительный матч национальной сборной Украины в групповом этапе Лиги наций, где подопечные Сергея Реброва сыграют против Албании.

«Я думаю, что шансы победить Албанию очень высоки. Сборная начинает приходить в состояние сбалансированности, несмотря на то, что ее критикуют в основном заслуженно. Но игроки начинают притираться друг к другу. В матче с Албанией, в принципе, не должно быть проблем. Сборная Украины мне напоминает сейчас льва перед прыжком. Когда пружина сжимается – когда она должна выпрямиться. Вот такое состояние сборной – думаю, по силам взять три очка», – сказал Дулуб.

Следующий матч подопечные Сергея Реброва проведут уже 19 ноября против сборной Албании. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Ранее украинский форвард Артем Довбик объяснил причины неудачи национальной команды в матче против сборной Грузии.

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Олег Дулуб сборная Украины по футболу Лига наций Албания - Украина
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
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