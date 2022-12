Депай вышел на чистое второе место среди бомбардиров сборной Нидерландов

В субботу, 3 декабря, сборная Нидерланды в матче 1/8 финала ЧМ-2022 играет с США.

На 10-й минуте форвард сборной Нидерландов Мемфис Депай открыл счет в матче.

Для 28-летнего нападающего «Барселоны» это 43-й гол в футболке национальной сборной. По этому показателю он обошел Класа-Яна Хунтелара. Больше в составе «оранжевых» забивал лишь Робин ван Перси (50).

Most goals scored for the Netherlands men’s national team:



🇳🇱 50 - Robin van Persie

🇳🇱 43 - Memphis Depay

🇳🇱 42 - Klaas-Jan Huntelaar

🇳🇱 40 - Patrick Kluivert



Memphis is closing in on RVP.