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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 20:14 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:09
1158
1

Левандовски против Месси. Польша и Аргентина огласили стартовые составы

Команды встретятся в 3-м туре ЧМ-2022

30 ноября 2022, 20:14 | Обновлено 30 ноября 2022, 21:09
1158
1
Левандовски против Месси. Польша и Аргентина огласили стартовые составы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Игра между сборными Польши и Аргентины в рамках 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 состоится в Дохе на стадионе «974», начало – в 21:00 по киевскому времени.

На данный момент Польша занимает 1 место в таблице квартета С, имея 4 очка. Аргентина вторая с 3 очками. За ней идут Саудовская Аравия, у которой также 3 пункта, и команда Мексика с 1 очком.

Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски, Крыховяк, Белик, Франковски, Зелиньски, Свидерски, Левандовски.

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акуна, Ромеро, Отаменди, Молина, Макаллистер, Фернандес, Де Пауль, Ди Мария, Хулиан Альварес, Месси.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.

LIVE-трансляція матчу Аргентина - Польща на Parimatch Ukraine!

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Источник Sport.ua
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Serhiy Vyhryst
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