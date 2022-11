Левандовски против Месси. Польша и Аргентина огласили стартовые составы

Игра между сборными Польши и Аргентины в рамках 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 состоится в Дохе на стадионе «974», начало – в 21:00 по киевскому времени.

На данный момент Польша занимает 1 место в таблице квартета С, имея 4 очка. Аргентина вторая с 3 очками. За ней идут Саудовская Аравия, у которой также 3 пункта, и команда Мексика с 1 очком.

Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивиор, Берешиньски, Крыховяк, Белик, Франковски, Зелиньски, Свидерски, Левандовски.

Аргентина: Эмилиано Мартинес – Акуна, Ромеро, Отаменди, Молина, Макаллистер, Фернандес, Де Пауль, Ди Мария, Хулиан Альварес, Месси.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Польша – Аргентина.

LIVE-трансляція матчу Аргентина - Польща на Parimatch Ukraine!

