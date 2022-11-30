Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Хавбек получил травму живота в столкновении с голкипером, когда забивал гол
Хавбек сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу после матча ЧМ-2022, в котором он стал героем, сообщил журналист CBS Sport Бен Джейкобс.
29 ноября в г. Доха (Катар) состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Ирана и США. Для выхода в плей-офф американцам нужна была только победа, и они добились нужного результата.
На 38-й минуте матча для американцев единственный гол в матче забил Кристиан Пулишич (1:0). Однако в эпизоде с голом Кристиан получил травму живота в столкновении с голкипером и был заменен в перерыве встречи.
После игры Пулишич был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. После сканирования у Кристиана Пулишича диагностирован ушиб таза.
🚨 Christian Pulisic has an abdominal injury. He has been taken to hospital for a scan.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2022
The #USMNT confirm Christian Pulisic has been diagnosed with a pelvic contusion following a scan and his status is day-to-day.— Ben Jacobs (@JacobsBen) November 29, 2022
ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.
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