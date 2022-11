Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу после матча ЧМ-2022, в котором он стал героем, сообщил журналист CBS Sport Бен Джейкобс.

29 ноября в г. Доха (Катар) состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Ирана и США. Для выхода в плей-офф американцам нужна была только победа, и они добились нужного результата.

На 38-й минуте матча для американцев единственный гол в матче забил Кристиан Пулишич (1:0). Однако в эпизоде с голом Кристиан получил травму живота в столкновении с голкипером и был заменен в перерыве встречи.

После игры Пулишич был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. После сканирования у Кристиана Пулишича диагностирован ушиб таза.

