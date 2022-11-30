Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 03:39 | Обновлено 30 ноября 2022, 04:13
547
0

Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?

Хавбек получил травму живота в столкновении с голкипером, когда забивал гол

30 ноября 2022, 03:39 | Обновлено 30 ноября 2022, 04:13
547
0
Пулишич попал в больницу, став героем матча с Ираном. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Хавбек сборной США Кристиан Пулишич был доставлен в больницу после матча ЧМ-2022, в котором он стал героем, сообщил журналист CBS Sport Бен Джейкобс.

29 ноября в г. Доха (Катар) состоялся матч 3-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Ирана и США. Для выхода в плей-офф американцам нужна была только победа, и они добились нужного результата.

На 38-й минуте матча для американцев единственный гол в матче забил Кристиан Пулишич (1:0). Однако в эпизоде с голом Кристиан получил травму живота в столкновении с голкипером и был заменен в перерыве встречи.

После игры Пулишич был доставлен в больницу для прохождения медицинского обследования. После сканирования у Кристиана Пулишича диагностирован ушиб таза.

ГОЛ! 0:1. Кристиан Пулишич, 38 мин.

По теме:
У Мбаппе болит лодыжка. Сыграет ли форвард против Туниса?
Польша – Аргентина. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира
Гарет БЭЙЛ: «Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока нужно»
сборная США по футболу сборная Ирана по футболу ЧМ-2022 по футболу Кристиан Пулишич видео голов и обзор Иран - США травма
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш
Футбол | 29 ноября 2022, 23:40 2
У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш
У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш

Технологии внутри мяча доказали, что Криштиану его не касался

ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
Футбол | 29 ноября 2022, 10:30 28
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения

Не самое приятное утро для Андрея Павелко

В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30.11.2022, 00:23
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Источник: Павелко арестован на два месяца
Футбол | 29.11.2022, 12:40
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 29.11.2022, 11:20
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
28.11.2022, 22:06 12
Война
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай
Роналду уже точно в плей-офф. Португалия обыграла Уругвай
28.11.2022, 23:02 14
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
29.11.2022, 20:33
Футбол
Пидручный – вне состава Украины на индивидуальную гонку в Контиолахти
Пидручный – вне состава Украины на индивидуальную гонку в Контиолахти
28.11.2022, 19:50 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности