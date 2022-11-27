Заслуженно. Стал известен лучший игрок матча Япония – Коста-Рика
Кейшер Фуллер забил единственный гол в игре
В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Японии и Коста-Рики.
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев. После окончания поединка традиционно был выбран лучший игрок матча.
Им стал защитник сборной Коста-Рики Кейшер Фуллер. Отметим, что именно он забил единственный гол в игре.
Сейчас Коста-Рика имеет в своем активе 3 очка и занимает третью строчку. Япония, в свою очередь, с 3 пунктами расположилась на второй позиции.
Defeat could have sent Costa Rica home but Keysher Fuller keeps their #FIFAWorldCup campaign alive!— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022
⚽️ Goal scorer, match-winner and your @Budweiser Player of the Match.
🇯🇵 #JPNCRC 🇨🇷 @Budfootball #YoursToTake #BudweiserWorldCup pic.twitter.com/OLOIzv1QG3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Клуб из ОАЭ проиграл «Аль-Таавуну»
Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре