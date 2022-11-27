Заслуженно. Стал известен лучший игрок матча Япония – Коста-Рика

В воскресенье, 27 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе Е между сборными Японии и Коста-Рики.

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу костариканцев. После окончания поединка традиционно был выбран лучший игрок матча.

Им стал защитник сборной Коста-Рики Кейшер Фуллер. Отметим, что именно он забил единственный гол в игре.

Сейчас Коста-Рика имеет в своем активе 3 очка и занимает третью строчку. Япония, в свою очередь, с 3 пунктами расположилась на второй позиции.