Разрыв крестоообразной связки колена. Лукас Эрнандес перенес операцию

Защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес перенес операцию на колене в австрийском Инсбруке. Оперативное вмешательство прошло успешно.

26-летний футболист будет проводить реабилитацию в Мюнхене. Сроки восстановления пока не обнародованы, но он точно больше не сыграет на ЧМ в Катаре.

Лукас Эрнандес получил травму на 13-й минуте встречи 1-го тура чемпионата мира 2022 между Францией и Австралией (4:1).

Защитнику поставили диагноз – разрыв передней крестообразной связки правого колена.

