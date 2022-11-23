Порвал кресты. Лукас Эрнандес из-за травмы пропустит остаток ЧМ-2022

Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес больше не сыграет в оставшихся матчах чемпионата мира 2022.

Француз получил серьезную травму крестообразных связок колена во встрече 1-го тура против Австралии (4:1). И заменить Лукаса Эрнандеса уже нельзя, поскольку срок дозаявок прошел.

В сообщении сборной Франции сказано: «Лукас Эрнадес пострадал от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления».

Сборная Франции имеет кадровые проблемы из-за многочисленных травм. Не могут сыграть на ЧМ травмированные Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте.