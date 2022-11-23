Порвал кресты. Лукас Эрнандес из-за травмы пропустит остаток ЧМ-2022
Француз получил серьезную травму колена в матче 1-го тура против Австралии
Защитник сборной Франции Лукас Эрнандес больше не сыграет в оставшихся матчах чемпионата мира 2022.
Француз получил серьезную травму крестообразных связок колена во встрече 1-го тура против Австралии (4:1). И заменить Лукаса Эрнандеса уже нельзя, поскольку срок дозаявок прошел.
В сообщении сборной Франции сказано: «Лукас Эрнадес пострадал от разрыва передней крестообразной связки правого колена. Ему пришлось отказаться от участия в чемпионате мира. Вся команда желает ему скорейшего выздоровления».
Сборная Франции имеет кадровые проблемы из-за многочисленных травм. Не могут сыграть на ЧМ травмированные Карим Бензема, Поль Погба, Кристофер Нкунку, Преснель Кимпембе, Майк Меньян, Н'Голо Канте.
« Comme l'ensemble du groupe, je suis extrêmement peiné pour Lucas. Nous perdons un élément important. Lucas est un guerrier et je n'ai aucun doute sur le fait qu'il va tout mettre en œuvre pour revenir au premier plan » Didier Deschamps https://t.co/u8m7z0dcty— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022
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