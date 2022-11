Он забил два гола. Стал известен лучший игрок матча Англия – Иран

Сегодня, 21 ноября, состоялся матч 1-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Англии и Ирана. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу английской команды.

После окончания матча традиционно был выбран лучший игрок поединка. Им стал вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака.

Сака записал на свой счет дубль в этом матче. Он забил второй и четвертый гол для своей команды.

К слову, Сака стал третьим самым молодым игроком, который забивал за сборную Англии на ЧМ. Ему сейчас 21 год.

It’s not about then, it’s all about now. 💪



Delight in Doha for Bukayo Saka, today’s @Budweiser Player of the Match as voted by you! #POTM #YoursToTake #Budweiser @budfootball pic.twitter.com/9dScTqbhdb