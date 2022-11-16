ФОТО. Плакат Роналду убрали с фасада Олд Траффорд
Уход португальца выглядит неизбежным
Скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану вызвало резко негативную реакцию в «Манчестер Юнайтед» на всех уровнях: как среди руководства клуба, так и среди игроков команды.
Уход 37-летнего португальского форварда из «Манчестер Юнайтед» на данный момент выглядит неизбежным, на что указывают и множество косвенных факторов. Сегодня в сети появилось фото, на котором работники снимают с фасада стадиона «Олд Траффорд» плакат Криштиану Роналду:
Cristiano Ronaldo's poster is being taken off Old Trafford #MUFC pic.twitter.com/olwC979Eiy— Stretford Paddock (@StretfordPaddck) November 16, 2022
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