ФОТО. Плакат Роналду убрали с фасада Олд Траффорд

Скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану вызвало резко негативную реакцию в «Манчестер Юнайтед» на всех уровнях: как среди руководства клуба, так и среди игроков команды.

Уход 37-летнего португальского форварда из «Манчестер Юнайтед» на данный момент выглядит неизбежным, на что указывают и множество косвенных факторов. Сегодня в сети появилось фото, на котором работники снимают с фасада стадиона «Олд Траффорд» плакат Криштиану Роналду:

Cristiano Ronaldo's poster is being taken off Old Trafford #MUFC pic.twitter.com/olwC979Eiy