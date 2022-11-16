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  4. ФОТО. Плакат Роналду убрали с фасада Олд Траффорд
Англия
16 ноября 2022, 21:31 |
2069
0

ФОТО. Плакат Роналду убрали с фасада Олд Траффорд

Уход португальца выглядит неизбежным

16 ноября 2022, 21:31 |
2069
0
ФОТО. Плакат Роналду убрали с фасада Олд Траффорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану вызвало резко негативную реакцию в «Манчестер Юнайтед» на всех уровнях: как среди руководства клуба, так и среди игроков команды.

Уход 37-летнего португальского форварда из «Манчестер Юнайтед» на данный момент выглядит неизбежным, на что указывают и множество косвенных факторов. Сегодня в сети появилось фото, на котором работники снимают с фасада стадиона «Олд Траффорд» плакат Криштиану Роналду:

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Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед фото Олд Траффорд
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