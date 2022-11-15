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Чемпионат мира
15 ноября 2022, 13:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:30
1536
0

ВИДЕО. Бруну Фернандеш очень холодно встретил Роналду после интервью

Хавбек «Манчестер Юнайтед» явно не поддерживает действия партнера по команде

15 ноября 2022, 13:29 | Обновлено 15 ноября 2022, 13:30
1536
0
ВИДЕО. Бруну Фернандеш очень холодно встретил Роналду после интервью
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В английских СМИ ранее уже сообщалось о том, что партнеры по «Манчестер Юнайтед» очень негативно оценили скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Напряженная ситуация перебросилась и в лагер сборной Португалии накануне чемпионата мира.

В сеть попало видео, на котором Роналду впервые после публикации интервью встречается со своим партнером по клубу и сборной Бруну Фернандешем. Теплыми приветствия Фернандеша назвать язык не повернется:

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Криштиану Роналду Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед сборная Португалии по футболу видео
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Источник ESPN
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