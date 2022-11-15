ВИДЕО. Бруну Фернандеш очень холодно встретил Роналду после интервью
Хавбек «Манчестер Юнайтед» явно не поддерживает действия партнера по команде
В английских СМИ ранее уже сообщалось о том, что партнеры по «Манчестер Юнайтед» очень негативно оценили скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Напряженная ситуация перебросилась и в лагер сборной Португалии накануне чемпионата мира.
В сеть попало видео, на котором Роналду впервые после публикации интервью встречается со своим партнером по клубу и сборной Бруну Фернандешем. Теплыми приветствия Фернандеша назвать язык не повернется:
Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹— ESPN FC (@ESPNFC) November 15, 2022
(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG
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