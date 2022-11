ВИДЕО. Бруну Фернандеш очень холодно встретил Роналду после интервью

В английских СМИ ранее уже сообщалось о том, что партнеры по «Манчестер Юнайтед» очень негативно оценили скандальное интервью Криштиану Роналду Пирсу Моргану. Напряженная ситуация перебросилась и в лагер сборной Португалии накануне чемпионата мира.

В сеть попало видео, на котором Роналду впервые после публикации интервью встречается со своим партнером по клубу и сборной Бруну Фернандешем. Теплыми приветствия Фернандеша назвать язык не повернется:

Bruno Fernandes catching up with Cristiano Ronaldo in the Portugal camp 👀🇵🇹



(via @selecaoportugal) pic.twitter.com/D1UFlfBlwG