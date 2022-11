Без ничьих на старте тура в Германии. Победа Байера, Лейпцига и Вольфсбурга

В субботу, 12 ноября, завершились 5 матчей 15-го тура чемпионата Германии по футболу.

Леверкузенский «Байер» на классе обыграл «Штутгарт», «Вольфсбург» в напряженном матче в гостях справился с «Хоффенхаймом», «РБ Лейпциг» выиграл у «Вердера» и вышел на второе место в таблице Бундеслиги.

Футбольный клуб «Аугсбург» никак не может найти свою игру. Команда у себя на поле проиграла «Бохуму» и в седьмой раз подряд не смогла выиграть матч. «Кельн» в гостях уступил «Герте». Это второе поражение подряд и 4 игра без побед.

Чемпионат Германии по футболу. 15-й тур

Бундеслига. 12 ноября

«Аугсбург» – «Бохум» – 0:1

Гол: Антви-Аджей, 58

«Байер» – «Штутгарт» – 2:0

Голы: Диаби, 30, Джонатан Та, 82

«Вердер» – «РБ Лейпциг» – 1:2

Голы: Гросс, 57 – Силва, 13, Шлагер, 70

«Герта» – «Кельн» – 2:0

Голы: Канга Ака, 9, Рихтер, 54

«Хоффенхайм» – «Вольфсбург» – 1:2

Голы: Баумгартнер, 42 – Кабак, 45+5 (автогол), Баку, 56

