Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Хольгер Руне и Новак Джокович разыграют последний в сезоне титул этой категории
Состоялись полуфинальные матчи Мастерса в Париже.
В первой встречи этого раунда 19-летний датский теннисист Хольгер Руне уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом, прервав победную серию канадца, которая составляла 16 матчей.
Во втором поединке действующий чемпион Новак Джокович на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса.
Париж. 1/2 финала
Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 3:6, 7:6(4)
Ранее Джокович семь раз играл в финале Мастерса в Париже и завоевал шесть титулов. Руне на пути в финал одолел четырех игроков первой десятки и впервые будет сражаться за титул на Мастерсе.
EYES ON THE PRIZE 💥— ATP Tour (@atptour) November 5, 2022
The moment 🇷🇸 @DjokerNole reached his 8⃣th final in Paris!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/v1RyziqOf5
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