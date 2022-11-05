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ATP
05 ноября 2022, 20:30 |
393
0

Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже

Хольгер Руне и Новак Джокович разыграют последний в сезоне титул этой категории

05 ноября 2022, 20:30 |
393
0
Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Состоялись полуфинальные матчи Мастерса в Париже.

В первой встречи этого раунда 19-летний датский теннисист Хольгер Руне уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом, прервав победную серию канадца, которая составляла 16 матчей.

Во втором поединке действующий чемпион Новак Джокович на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса.

Париж. 1/2 финала

Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2
Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 3:6, 7:6(4)

Ранее Джокович семь раз играл в финале Мастерса в Париже и завоевал шесть титулов. Руне на пути в финал одолел четырех игроков первой десятки и впервые будет сражаться за титул на Мастерсе.

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ATP Париж Хольгер Руне Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович Стефанос Циципас
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Источник Sport.ua
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