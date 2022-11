Молодость против опыта. Стали известны финалисты Мастерса в Париже

Состоялись полуфинальные матчи Мастерса в Париже.

В первой встречи этого раунда 19-летний датский теннисист Хольгер Руне уверенно разобрался с Феликсом Оже-Альяссимом, прервав победную серию канадца, которая составляла 16 матчей.

Во втором поединке действующий чемпион Новак Джокович на тай-брейке третьего сета сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса.

Париж. 1/2 финала

Хольгер Руне (Дания) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:4, 6:2

Новак Джокович (Сербия) – Стефанос Циципас (Греция) – 6:2, 3:6, 7:6(4)

Ранее Джокович семь раз играл в финале Мастерса в Париже и завоевал шесть титулов. Руне на пути в финал одолел четырех игроков первой десятки и впервые будет сражаться за титул на Мастерсе.

EYES ON THE PRIZE 💥



The moment 🇷🇸 @DjokerNole reached his 8⃣th final in Paris!@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/v1RyziqOf5