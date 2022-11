Лига конференций. Драматическая борьба за первое место в группе А

3 ноября завершились матчи 6-го тура Лиги конференций в группе А.

Турецкий футбольный клуб «Башакшехир» у себя на поле уверенно обыграл гостей из Шотландии «Хартс» со счетом 3:1. В параллельном матче итальянская «Фиорентина» в гостях нанесла поражение латвийской команде РФШ – 3:0.

«Башакшехир» и «Фиорентина» с 13 очками вышли в 1/8 финала турнира. Первое место заняла турецкая команда по дополнительным критериям. «Хартс» и РФШ остались без евровесны.

Лига конференций. 6-й тур

Группа А. 3 ноября

«Башакшехир» (Турция) – «Хартс» (Шотландия) – 3:1

Голы: Ндайшимие, 4, Гюрлер, 33, Озджан, 64 – Аткинсон, 90

РФШ (Латвия) – «Фиорентина» (Италия) – 0:3

Голы: Барак, 7, Кабрал, 44, Сапонара, 45+2

