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02 ноября 2022, 13:30 | Обновлено 02 ноября 2022, 13:38
295
0

ДОЛГОПОЛОВ – Маску: «Не буду платить даже 1$ за синюю галочку в твиттере»

Украинский экс-теннисист – о нововведениях в социальной сети

02 ноября 2022, 13:30 | Обновлено 02 ноября 2022, 13:38
295
0
ДОЛГОПОЛОВ – Маску: «Не буду платить даже 1$ за синюю галочку в твиттере»
Instagram. Александр Долгополов

Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил Илону Маску, который сообщил, что верификация пользователя в твиттере будет стоить $8 в месяц.

«То есть синяя галочка – это сила в наши дни. Нет, спасибо. Я не буду платить 8 или 1$ за это», – написал Долгополов в твиттере.

Отметим, что Александр на данный момент имеет синюю галочку.

Ранее Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска

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Источник Sport.ua
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