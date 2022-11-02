ДОЛГОПОЛОВ – Маску: «Не буду платить даже 1$ за синюю галочку в твиттере»
Украинский экс-теннисист – о нововведениях в социальной сети
Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил Илону Маску, который сообщил, что верификация пользователя в твиттере будет стоить $8 в месяц.
«То есть синяя галочка – это сила в наши дни. Нет, спасибо. Я не буду платить 8 или 1$ за это», – написал Долгополов в твиттере.
Отметим, что Александр на данный момент имеет синюю галочку.
Ранее Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска
So blue checkmark is power these days😅— Alex Dolgopolov (@TheDolgo) November 1, 2022
No thanks. Ain’t paying 8, or 1$ for that.
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