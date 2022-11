ДОЛГОПОЛОВ – Маску: «Не буду платить даже 1$ за синюю галочку в твиттере»

Известный украинский экс-теннисист Александр Долгополов ответил Илону Маску, который сообщил, что верификация пользователя в твиттере будет стоить $8 в месяц.

«То есть синяя галочка – это сила в наши дни. Нет, спасибо. Я не буду платить 8 или 1$ за это», – написал Долгополов в твиттере.

Отметим, что Александр на данный момент имеет синюю галочку.

Ранее Долгополов ответил на очередные пророссийские твиты Илона Маска

So blue checkmark is power these days😅

No thanks. Ain’t paying 8, or 1$ for that.