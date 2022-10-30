Канадский теннисист впервые вышел в финал турнира АТР 500
Денис Шаповалов в двух сетах разобрался с Борной Чоричем
Канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 19) в полуфинале турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) обыграл Борну Чорича (Хорватия, ATP 27) в двух сетах за 1 час и 30 минут.
Для Дениса этот финал станет первым на уровне АТР 500 в карьере. К слову, в этом сезоне Шаповалов сыграл в финальном матче на турнире АТР 250 в Сеуле (Южная Корея), где уступил Йосихито Нисиоке (Япония, ATP 37).
В финале турнира Денис сыграет с Даниилом Медведевым, который в полуфинале выиграл у Григора Димитрова (Болгария, ATP 32).
ATP 500 Вена. Хард в помещении. 1/2 финала
Денис Шаповалов (Канада) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:0
Даниил Медведев [4] – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2
Too good 👏 @denis_shapo is into the final in Vienna with a 7-6 6-0 win over Coric.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/QEBVOrsE5p— ATP Tour (@atptour) October 29, 2022
DENIS 🔥 @denis_shapo | @ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/Q7OZXRzapX— ATP Tour (@atptour) October 29, 2022
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