Канадский теннисист впервые вышел в финал турнира АТР 500

Канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 19) в полуфинале турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) обыграл Борну Чорича (Хорватия, ATP 27) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Для Дениса этот финал станет первым на уровне АТР 500 в карьере. К слову, в этом сезоне Шаповалов сыграл в финальном матче на турнире АТР 250 в Сеуле (Южная Корея), где уступил Йосихито Нисиоке (Япония, ATP 37).

В финале турнира Денис сыграет с Даниилом Медведевым, который в полуфинале выиграл у Григора Димитрова (Болгария, ATP 32).

ATP 500 Вена. Хард в помещении. 1/2 финала

Денис Шаповалов (Канада) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:0

Даниил Медведев [4] – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2

Too good 👏 @denis_shapo is into the final in Vienna with a 7-6 6-0 win over Coric.@ErsteBankOpen | #ErsteBankOpen pic.twitter.com/QEBVOrsE5p