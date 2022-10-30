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ATP
30 октября 2022, 03:57 |
49
0

Канадский теннисист впервые вышел в финал турнира АТР 500

Денис Шаповалов в двух сетах разобрался с Борной Чоричем

30 октября 2022, 03:57 |
49
0
Канадский теннисист впервые вышел в финал турнира АТР 500
Twitter. Денис Шаповалов

Канадский теннисист Денис Шаповалов (АТР 19) в полуфинале турнира серии АТР 500 в Вене (Австрия) обыграл Борну Чорича (Хорватия, ATP 27) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

Для Дениса этот финал станет первым на уровне АТР 500 в карьере. К слову, в этом сезоне Шаповалов сыграл в финальном матче на турнире АТР 250 в Сеуле (Южная Корея), где уступил Йосихито Нисиоке (Япония, ATP 37).

В финале турнира Денис сыграет с Даниилом Медведевым, который в полуфинале выиграл у Григора Димитрова (Болгария, ATP 32).

ATP 500 Вена. Хард в помещении. 1/2 финала

Денис Шаповалов (Канада) – Борна Чорич (Хорватия) – 7:6 (7:4), 6:0

Даниил Медведев [4] – Григор Димитров (Болгария) – 6:4, 6:2

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Денис Шаповалов Борна Чорич Даниил Медведев Григор Димитров ATP Вена
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Источник Sport.ua
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