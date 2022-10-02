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ATP
02 октября 2022, 21:32 | Обновлено 02 октября 2022, 21:41
136
0

Японец стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в Сеуле

Йосихито Нисиока в финале в двух сетах победил канадца Дениса Шаповалова

02 октября 2022, 21:32 | Обновлено 02 октября 2022, 21:41
136
0
Японец стал победителем хардового турнира серии ATP 250 в Сеуле
ATP. Йосихито Нисиока

Японский теннисист Йосихито Нисиока (ATP 56) стал победителем хардового турнира серии АТР 250 в Сеуле.

В финале японец в двух сетах обыграл канадца Дениса Шаповалова (ATP 24). Матч длился 1 час 56 минут.

С понедельника Нисиока обновит личный рекорд и поднимется на 41-ю строчку в рейтинге АТР.

Это второй титул в карьере японца, первый он завоевал в 2018 году.

🏆 АТР 250. Сеул (Южная Корея). Хард. Финал

Йосихито Нисиока (Япония) – Денис Шаповалов (Канада) [4] – 6:4, 7:6 (7:5)

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Источник Sport.ua
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