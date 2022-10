Диогу ЖОТА: «Разбилась моя мечта»

Португальский форвард английского «Ливерпуля» Диогу Жота высказался о травме, полученной в матче с «Манчестер Сити» (1:0), которая не позволит ему сыграть на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«После такого хорошего вечера на «Энфилде» мой закончился самым худшим образом! В последнюю минуту разбилась моя мечта. Я буду поддерживать клуб и сборную и бороться за то, чтобы вернуться как можно скорее. You'll Never Walk Alone», – написал Жота в своем Твиттере.

25-летний Жота выступает за сборную Португалии с 2019 года. На его счету в форме национальной команды 28 матчей, 10 голов и 8 ассистов.

After such a good night at Anfield mine ended in the worst way ! In the last minute one of my dreams collapsed 💔

I will be one more supporting from the outside, club and country, and fighting to be back as soon as possible 🙏

You'll Never Walk Alone pic.twitter.com/gKssZSnLZ1