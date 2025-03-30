Украина. Премьер лига30 марта 2025, 17:06 | Обновлено 30 марта 2025, 18:13
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ВИДЕО. Костенко положил четвертый гол в ворота Черноморца
Игроки «Карпат» не останавливаются
30 марта 2025, 17:06 | Обновлено 30 марта 2025, 18:13
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В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Карпаты» и «Черноморец».
«Черноморец» и так в затруднительном положении, ведь к 56-й минуте Бруниньо уже оформил хет-трик.
Далее Бруниньо выступил в роли ассистента. Бразилец с правого фланга прострелил в штрафную площадь гостей, где Ян Костенко замкнул передачу от партнера - 4:0.
Пока что дебют Александра Кучера не складывается.
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