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  4. ВИДЕО. Костенко положил четвертый гол в ворота Черноморца
Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 17:06 | Обновлено 30 марта 2025, 18:13
288
0

ВИДЕО. Костенко положил четвертый гол в ворота Черноморца

Игроки «Карпат» не останавливаются

30 марта 2025, 17:06 | Обновлено 30 марта 2025, 18:13
288
0
ВИДЕО. Костенко положил четвертый гол в ворота Черноморца
Карпаты Львов

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Карпаты» и «Черноморец».

«Черноморец» и так в затруднительном положении, ведь к 56-й минуте Бруниньо уже оформил хет-трик.

Далее Бруниньо выступил в роли ассистента. Бразилец с правого фланга прострелил в штрафную площадь гостей, где Ян Костенко замкнул передачу от партнера - 4:0.

Пока что дебют Александра Кучера не складывается.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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