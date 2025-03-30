ВИДЕО. Костенко положил четвертый гол в ворота Черноморца

В матче 22-го тура Украинской Премьер-лиги встречаются «Карпаты» и «Черноморец».

«Черноморец» и так в затруднительном положении, ведь к 56-й минуте Бруниньо уже оформил хет-трик.

Далее Бруниньо выступил в роли ассистента. Бразилец с правого фланга прострелил в штрафную площадь гостей, где Ян Костенко замкнул передачу от партнера - 4:0.

Пока что дебют Александра Кучера не складывается.